Боевики обстреляли три сирийских провинции

Боевики за минувшие сутки обстреляли восемь населенных пунктов в провинциях Хама, Алеппо и Латакия в Сирии, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон.

#СИРИЯ Брифинг Центра примирения враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике (23 июля 2019 г.) https://t.co/ZQFIj35GWl pic.twitter.com/Ib7CZxjVoz — Минобороны России (@mod_russia) 23 июля 2019 г.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Скальбия, Шария, Кафер-Нбуда, Хуайз и Джалама провинции Хама, Джамалия провинции Алеппо, а также Руайсет-Эль-Хорш и Мортлу провинции Латакия", – говорится в сообщении.

В Центра по примирению рассказали также, что в Сирии продолжается возвращение беженцев в места их прежнего проживания, российские военные обеспечивают работу десяти пунктов пропуска.