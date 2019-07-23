Украина установила комплексы радиационного контроля на границе с РФ

Государственная пограничная служба Украины сообщила во вторник об установке комплексов автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ на пунктах пропуска с Россией и Молдавией.

"Полученное оборудование существенно повысит технические способности пограничных нарядов, уменьшит нагрузку на личный состав и позволит эффективно выявлять и противодействовать незаконному перемещению опасных радиоактивных материалов через границу", – говорится в сообщении пресс-службы пограничного ведомства.

В пресс-службе добавили, что при установке комплексов присутствовала делегация из США, представители которой провели проверку работоспособности установленной в пунктах пропуска аппаратуры и передали ее представителям пограничных отрядов. По данным ведомства, новое оборудование будет способствовать "предотвращению и пресечению попыток незаконного перемещения через государственную границу радиоактивных веществ и ядерных материалов".