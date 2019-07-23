Суд продлил арест экс-министру Абызову на три месяца

Басманный суд Москвы на 3 месяца продлил арест бывшему министру Открытого правительства РФ Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве на 4 миллиарда рублей, передает РИА Новости.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Абызову, Степанову и Фрайденберг меру пресечения в виде содержания под стражей на 3 месяца, до 25 октября 2019 года", – огласил решение судья Артур Карпов.

Таким образом, арест был продлен не только экс-министру, но и ещё двум фигурантам этого дела: бывшему гендиректору российской бизнес-группы "Ру-Ком" Николаю Степанову и директору по экономике и финансам новосибирского АО "Ремонтэнергомонтаж и сервис" (РЭМиС) Галине Фрайденберг. Ранее во вторник Басманный суд на аналогичный срок продлил арест обвиняемым Сергею Ильичеву, Александру Пелипасову и Максиму Русакову.

Обосновывая необходимость оставить Абызова и других фигурантов дела в СИЗО, следователь Сергей Степанов заявил, что никто из них не признал вину, все они фактически отказываются от дачи показаний, не сотрудничают со следствием и не дают пояснений. Защитники Абызова в свою очередь настаивали на отсутствии каких-либо доказательств, говорящих о причастности экс-министра к каким-либо преступлениям. Инкриминируемые же действия, на которые опирается следствие, следует рассматривать в плоскости экономических споров, заявляли адвокаты, настаивая на отклонении ходатайства следствия и избрании экс-чиновнику меры пресечения в виде домашнего ареста.

Позже перед судом выступил и сам бывший министр, который в очередной раз отверг обвинения, назвал уголовное дело "глобальным абсурдом" и отметил, что с таким уровнем подачи доказательств ему могли бы вменить "и терроризм, а бандитизм", и любые другие статьи УК. Кроме того, он отметил, что следствие оказывает на него всестороннее давление.