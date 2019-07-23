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Суд продлил арест экс-министру Абызову на три месяца
Басманный суд Москвы на 3 месяца продлил арест бывшему министру Открытого правительства РФ Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве на 4 миллиарда рублей, передает РИА Новости.
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Абызову, Степанову и Фрайденберг меру пресечения в виде содержания под стражей на 3 месяца, до 25 октября 2019 года", – огласил решение судья Артур Карпов.
Таким образом, арест был продлен не только экс-министру, но и ещё двум фигурантам этого дела: бывшему гендиректору российской бизнес-группы "Ру-Ком" Николаю Степанову и директору по экономике и финансам новосибирского АО "Ремонтэнергомонтаж и сервис" (РЭМиС) Галине Фрайденберг. Ранее во вторник Басманный суд на аналогичный срок продлил арест обвиняемым Сергею Ильичеву, Александру Пелипасову и Максиму Русакову.
Обосновывая необходимость оставить Абызова и других фигурантов дела в СИЗО, следователь Сергей Степанов заявил, что никто из них не признал вину, все они фактически отказываются от дачи показаний, не сотрудничают со следствием и не дают пояснений. Защитники Абызова в свою очередь настаивали на отсутствии каких-либо доказательств, говорящих о причастности экс-министра к каким-либо преступлениям. Инкриминируемые же действия, на которые опирается следствие, следует рассматривать в плоскости экономических споров, заявляли адвокаты, настаивая на отклонении ходатайства следствия и избрании экс-чиновнику меры пресечения в виде домашнего ареста.
Позже перед судом выступил и сам бывший министр, который в очередной раз отверг обвинения, назвал уголовное дело "глобальным абсурдом" и отметил, что с таким уровнем подачи доказательств ему могли бы вменить "и терроризм, а бандитизм", и любые другие статьи УК. Кроме того, он отметил, что следствие оказывает на него всестороннее давление.
Справка:
По данным СК РФ, в 2011-2014 годах Абызов похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Экс-министр себя виновным не считает. Ему и другим фигурантам - бывшему гендиректору российской бизнес-группы "Ру-Ком" Николаю Степанову и его заместителю Максиму Русакову, директору по экономике и финансам новосибирского АО "Ремонтэнергомонтаж и сервис" (РЭМиС) Галине Фрайденберг, председателю совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александру Пелипасову и бывшему гендиректору новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергею Ильичеву - предъявлены обвинения по статьям "создание, руководство и участие в организованном преступном сообществе" и "мошенничество в особо крупном размере".
Абызов в мае 2012 года был назначен министром РФ, ответственным за организацию работы правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства. Через шесть лет он покинул пост министра в связи с упразднением должности.