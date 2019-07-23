Минтруд рассчитал величину прожиточного минимума за I квартал 2019 года

Минтруд определил величину прожиточного минимума по РФ за первый квартал года в размере 10753 рублей, соответствующий приказ министерства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10753 рубля, для трудоспособного населения – 11653 рубля, пенсионеров – 8894 рубля, детей – 10585 рублей", – говорится в документе.