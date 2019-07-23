МИД России представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе

МИД России вечером 23 июля опубликовал на своем сайте концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.

«На протяжении последних десятилетий в зоне Персидского залива не спадает напряженность. Это негативно сказывается на безопасности, политической и экономической стабильности в регионе и в мире. К существующим очагам напряженности добавляются новые. Вблизи зоны Персидского залива сформировался крупнейший центр транснациональной террористической сети», — отмечается в документе.

Министерство отмечает, что в связи с этим в нынешних условиях требуются энергичные и эффективные действия на международном и региональном уровнях в интересах выправления и последующего оздоровления обстановки в регионе, а также для преодоления затянувшейся кризисной стадии и поворота этого субрегиона к миру, добрососедству и устойчивому развитию.

Концепция, в частности, предусматривает, что расположенные в Персидском заливе государства и внерегиональные стороны заключают соглашения по контролю над вооружениями, включающие, например, создание демилитаризованных зон, запрещение дестабилизирующих накоплений обычных вооружений, в том числе противоракетных, сбалансированное сокращение вооруженных сил всеми сторонами.

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Документ также предполагает, что указанные страны заключают соглашения о борьбе с международным терроризмом, незаконным оборотом оружия и миграцией, наркотрафиком, оргпреступностью.

«По мере прогресса в конструировании системы безопасности следовало бы приступить к разговору о сокращении иностранного военного присутствия в регионе и выработке общих мер доверия между региональными и другими государствами», — указывает МИД.

Ведомство сообщает, что центральной задачей является создание организации по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива (ОБСПЗ), куда, помимо стран региона, на правах наблюдателей или ассоциированных членов входили бы Россия, Китай, США, ЕС, Индия и другие заинтересованные стороны.