Милане Тюльпановой отказали в регистрации на муниципальных выборах. Действительно "неожиданная новость"

Избирательная комиссия округа Гавань отказала в регистрации кандидатом Милане Тюльпановой. Она шла на выборы, как самовыдвиженка.

Как стало известно «Фонтанке», 23 июля муниципальная избирательная комиссия округа «Гавань» единогласно отказала в регистрации Милане Тюльпановой. 10 из 17 подписей избирателей в поддержку её выдвижения были забракованы по итогам проверки. Экс-супруга футболиста Александра Кержакова на заседание не пришла.

Недействительными признали подписи и главы муниципалитета Сергея Соколова: он неверно указал даты рождения избирателей и сделал помарки в одном из автографов. Больше повезло псаломщику Князь-Владимирского собора Александру Орлову: у него нашли всего 4 бракованных подписи, что достаточно для участия в выборах.

Милана Тюльпанова, дочь бывшего сенатора и спикера Законодательного собрания Вадима Тюльпанова, экс-супруга Александра Кержакова сообщила об участии в выборах 8 июля, назвав свой поступок «неожиданной новостью». Причиной участия в кампании она назвала желание стать «инструментом в области законодательной власти».