«Черный» рынок рабочей силы трясет в Петербурге. В офисах и квартирах организаторов идут масштабные обыски

Более пятидесяти оперативников и бойцов СОБР задействованы в обысках предпринимателей, причастных к «импорту» в Петербург нелегальной рабочей силы. Более десяти человек задержаны, изъятую документацию меряют центнерами.

Как стало известно «Фонтанке» 23 июля, с раннего утра в офисах и квартирах в Выборгском, Невском и Красногвардейском районах следователи петербургской полиции при сопровождении сотрудников «этнического» отдела ГУ МВД и бойцов спецотряда быстрого реагирования Росгвардии проводят неотложные обыски и задерживают подозреваемых в организации незаконной миграции. Уголовное дело по статье 322.1 УК возбуждено в Главном следственном управлении.

По данным «Фонтанки», к вечеру 23 июля в ГСУ на Лиговском проспекте доставлены одиннадцать человек – уроженцы Петербурга и приезжие из стран ближнего зарубежья. По версии следствия, подозреваемые в течение длительного времени занимались организацией незаконного пребывания иностранцев в России, через фиктивные юрлица обеспечивали их мнимыми работой и жильем. Пользователи таких услуг оставались невидимым для правоохранителей, фактически живя без регистрации и официального трудоустройства.

В офисах и квартирах изъяты сотни килограммов документации, связанной с деятельностью фиктивных фирм. Количество мигрантов, которые воспользовались теневой услугой, может исчисляться тысячами.