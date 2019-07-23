Александр Васютин возвращается в «Зенит»

Футбольный клуб «Зенит» договорился с норвежским «Сарпсборгом» о переходе вратаря Александра Васютина. Соглашение с игроком подписано на четыре года.

«Очень рад вернуться домой. Это большой шаг для меня. Выступление в Европе – огромный и драгоценный опыт для меня. Удалось поиграть в двух чемпионатах, выступить в еврокубках. Поскольку в большие клубы просто так не попадают, то нужно начинать с чего-то меньшего. Когда появился вариант с «Лахти», то думал недолго и поехал туда. Не могу сказать, что долго думал над предложением вернуться в «Зенит». Когда узнал об интересе клуба, то посовещался с родными и близкими. Вместе пришли к выводу: надо возвращаться», – цитирует Васютина пресс-служба «Зенита».

Александр Юрьевич Васютин родился 4 марта 1995 года в Санкт-Петербурге. Воспитанник «Газпром»-Академии, Васютин дебютировал в официальном матче за молодежный состав сине-бело-голубых в мае 2013-го.

В августе 2016-го Александр отправился в финский «Лахти», где провел полтора года на правах аренды, а также был признан лучшим вратарем чемпионата страны. В 2018-м перешел в норвежский «Сарпсборг», где отыграл 37 матчей в чемпионате страны, национальном Кубке и Лиге Европы УЕФА.