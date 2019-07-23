«Мы тонем». Испытания на Васильевском продолжились шестым прорывом

Теплоэнергетики с трудом поспевают за прорывами во время испытаний сетей на Васильевском острове в Петербурге. Очередную лужу «сушили» на Гаванской.



Фотографии минимум шестого за 23 июля прорыва в Василеостровском районе в соцсетях выложили очевидцы. Лужа разлилась на тротуаре и проезжей части возле дома 12 по Гаванской улице. «Мы тонем», – переживают василеостровцы.



В компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщают, что вытекание локализовано и начались ремонтные работы. Во время испытаний температура воды не превышает 35 градусов тепла.



Ранее сообщалось, что все пять предыдущих прорывов были на разных трубах. Текло на 6-й, 10-й, 15-й линиях и дважды на Большом проспекте.