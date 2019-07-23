Робот Фёдор попросил его больше так не называть. В космос полетит SKYBOT

Созданный три года назад антропоморфный робот, которому нынешний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин дал имя Федор, полетит на МКС под другим названием. Сменить его он якобы попросил сам.

Как сообщает в Twitter глава госкорпорации, 23 июля робот-аватар SKYBOT F-850 прибыл на Байконур. Оттуда он 22 августа будет доставлен на МКС. Пользователи обратили внимание на то, что раньше этого робота звали Федор, имя ему дал сам Рогозин еще в тот период, когда он был вице-премьером. «Федор сам попросил», – ответил Рогозин на вопрос о том, почему до Байконура он добрался уже как SKYBOT. Он также добавил, что Федор — это аббревиатура. «F.E.D.O.R. – это имя семейства аватаров, из первого поколения. F – как раз означает принадлежность к этому поколению», – добавил глава Роскосмоса.

Полчаса назад на Байконур прибыл робот-аватар SKYBOT F-850.

22 августа он будет доставлен на МКС в распоряжение российского экипажа для продолжения испытаний антропоморфной системы космического назначения pic.twitter.com/IcIDaXxYoq — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) July 23, 2019

О создании робота для полета в космос сообщалось в октябре 2016 года. Разработку для полета адаптировали в Фонде перспективных исследований совместно с ракетно-космической корпорацией «Энергия» им. С.П. Королёва. Позже сообщалось, что Федор станет первым пилотом космического корабля «Федерация».