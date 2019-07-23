В «Екатерингофском» после «показательной порки» от городского избиркома зарегистрировали оппозиционных кандидатов

В муниципалитете «Екатерингофский» (Адмиралтейский район) зарегистрировали восьмерых кандидатов в депутаты, выдвинутых «Яблоком» и поддержанных штабом Алексея Навального. Это решение местный избирком принял 23 июля.

Зарегистрированными кандидатами, в частности, стали лидер петербургского штаба Навального Александр Шуршев и активист Федор Горожанко, которые давно активно конфликтуют с руководством Екатерингофского округа.

Две недели назад муниципальный избирком не допустил оппозиционных кандидатов до выборов, сославшись на ошибки в документах. В городской избирательной комиссии эти решения отменили, назвав «абсурдными и явно незаконными», и предложили тем, кто их принял, сложить полномочия. Увольняться члены Екатерингофского избиркома не стали, но свою позицию пересмотрели.

Выборы в этом муниципалитете проходят со скандалами. На прошлой неделе, например, после попытки ознакомиться с документами местного избиркома Федор Горожанко оказался в полиции за якобы сломанную дверь.