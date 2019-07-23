В Екатеринбурге местные жители подложили муляж бомбы на пути кортежа Путина, чтобы «отомстить полицейским»

В Екатеринбурге задержаны двое мужчин, которые заложили на пути кортежа президента России муляж самодельного взрывного устройства. Об этом 23 июля РБК рассказал пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Он уточнил, что закладкой муляжа занимались местные ранее судимые граждане.

«Возможно, идея пришла им в голову вообще спонтанно, дабы наказать сыщиков за то, что ранее те неоднократно привлекали этих мужчин к уголовной ответственности», — уточнил Горелых.

Инцидент произошел 9 июля во время визита Владимира Путина в Екатеринбург. По информации Znak.com, один из задержанных работал дворником и убирал один из дворов возле маршрута следования кортежа президента.

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«Парни сидели, выпивали и вдруг решили проверить — а что будет, если… Раздобыли коробку наподобие обувной, снарядили ее всяким хламом так, чтобы это было похоже на СВУ, перевязали все это бантиком и выставили на дорогу», — сообщил источник издания.

Коробку нашли за 15 минут до проезда кортежа, внутри лежала «обмотанная синей клейкой лентой бутылка, еще одна коробка с камнями и торчащими наружу проводами, перемотанная красной изолентой», – пишет Znak.

Муляж СВУ обезвредили прямо на месте, движение транспорта не перекрывали.