«Вытер кровь и взял новых клиентов». Водитель «Яндекс.Такси» подрался с байкером у Московского вокзала

У Московского вокзала подрались таксист и мотоциклист. К раздору привели приоткрытая дверь и торопливость. Стычку водителей вечером 23 июля описывают очевидцы.

По словам случайных свидетелей, мотоциклист припарковал свой байк вплотную к «Яндекс.Такси». Это произошло около 18.30 вторника перед самым входом в вокзал. Нервный разговор продолжился кулачным диспутом. Мотоциклу тоже досталось. Таксист пинал его скорее от отчаяния, так как пробить защиту оппонента возможным не представлялось.

На опубликованной в соцсетях видеозаписи запечатлена финальная сцена битвы, выяснила «Фонтанка». Конфликт начался после высадки пассажиров, занимавших заднее сиденье. Таксист хотел вернуть на место бустер – детское автокресло. Для этого он открыл левую пассажирскую дверь «Форда». В этот момент приблизился мотоциклист и предъявил претензию: дверь мешала проезду. Небольшому ожиданию байкер предпочел спор.

Автомобиль с цветографией «Яндекс.Такси» принадлежит 49-летнему петербуржцу Максиму. Разрешение на перевозку пассажиров он получил в комитете по транспорту Петербурга 30 июля 2018 года.

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В телефонном разговоре с «Фонтанкой» Максим назвал мотоциклиста зачинщиком.

«Я бы поставил бустер на заднее сиденье, закрыл дверь и сел бы в салон. Всего-то десять секунд стоило подождать, – сказал он. – Ну а когда он руки распустил, я постарался ответить. Надо быть сумасшедшим, чтобы первым ввязываться в драку с человеком в такой защите. У него же шлем и перчатки, как кастет. А мотоцикл я пинал скорее от обиды».

Байкер уехал после драки, а таксист принял новый заказ.

«В полицию я заявку не оставлял, в травмпункт не поехал, – уточнил Максим. – У меня пара синяков. Кровь вытер, слегка привел себя в порядок и поехал за клиентами».

Утром 23 июля на Обводном канале «Шкода» с цветографией «Яндекс.Такси» влетела в тягач, погибли два пассажира. Водитель не имел прав, а за рулем тягача сидел пьяный шофер.