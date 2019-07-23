«У него были страшные головные боли, но он продолжал драться». От чего в США умер петербургский боксер

У погибшего в США петербургского боксера Максима Дадашева уже были проблемы с головными болями. Об этом рассказывают давние знакомые спортсмена. Однако тяжелое детство впроголодь не давало ему остановиться.

скриншот с сайта youtube

28-летний Максим Дадашев скончался во вторник, 23 октября в одной из клиник США в результате тяжелых травм, полученных в боксерском поединке. Врачи трое суток боролись за жизнь спортсмена. Ему провели трепанацию черепа, чтобы удалить гематому, но все оказалось тщетно.

«Макс, пожалуйста, дай мне это сделать. Ты слишком много пропускаешь. Я хочу остановить бой. Позволь мне это», – без конца повторял Бадди Макгирт, тренер Дадашева, вечером, 20 июля, после 11 раунда в MGM National Harbor (Оксон-Хилл, штат Мэриленд). Это был отборочный матч по версии IBF против пуэрториканца Сабриэля Матиаса. Дадашев был малоизвестным, но очень перспективным боксером. На его счету до этой встречи было 13 побед, 11 из которых нокаутом, за что получено прозвище «Безумный Макс». Соперник был подстать: те же 13 побед и все нокаутом.

Бой с самого начала складывался для Дадашева ужасно, но спортсмен держался на ногах. В какой-то момент он просто перестал нормально защищаться и отвечать на удары соперника. В итоге секунданты все-таки уговорили спортсмена закончить. На пути в раздевалку Дадашева вырвало. Он потерял сознание и был экстренно госпитализирован.

В больнице врачи диагностировали Дадашеву тяжелый отек мозга. Было принято решение о трепанации черепа.

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«Максим перенес операцию по удалению гематомы. Чтобы убрать отек ему удалили часть черепа», – комментировал на следующий день состояние боксера представитель его команды.

Вечером 23 июля стало известно о смерти Дадашева.

– Трудно даже собраться, чтобы сказать какие-то слова, – отвечает «Фонтанке» бывший тренер боксера Руслан Дотдаев. – Тяжело что-либо выразить сейчас. Он был человеком с большим сердцем. Настоящим, влюбленным в бокс, целеустремленным, жаждущим побед, достижений, способным доказать все, что угодно. Он был большим спортсменом, доказавшим своим трудом, своим отъездом в США, что он способен на все. К сожалению, жизнь повернулась вот так.

Дадашев родился в Петербурге. Здесь он научился азам боксерского мастерства и добился первых серьезных успехов. Он трехкратный призер чемпионатов России, участник Европейских игр 2015 года, мастер спорта России международного класса. Окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д. Ф. Устинова.

– Хороший мальчик был, – вспомнил Дадашева его первый тренер Олег Соколов, – Он у меня во Дворце творчества юных 12 лет тренировался. Лет десять назад с ним расстался – переманили другие. Ну а что, хороший мальчик, подготовленный был. Я не мог на это повлиять. Если деньги платят, конечно, уедет зарабатывать. Жил-то он все детство в общежитии довольно бедно. Вот это против него и использовали.

По словам Соколова, у Дадашева в прошлом уже были проблемы со здоровьем, и как раз с головой. Спортсмен заболел вирусным менингитом во время отдыха в Египте.

– После возвращения сразу лег здесь в госпиталь, – рассказывает тренер. – Был буквально при смерти. Анализы были ужасные. Постепенно он все-таки восстановился. Ему сказали, что выступать он сможет, но лучше не надо: здоровье уже пошатнулось. У него же страшные головные боли были. Но он продолжил боксировать. Ну вы поймите, он всю жизнь жил бедно, он не мог это просто так бросить. Семья у него была совсем бедная, жили очень тяжело. Внутри семьи были еще разные нюансы. Помню, как его мама приходила к нам во дворец, просила материальной помощи у руководства. Ей, кажется, везде отказали. Поэтому, когда его пригласили в другое место тренироваться, он это припомнил и ушел. Лет 17 ему было.

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Соколов считает, что в окружении Дадашева нашлись люди, которые воспользовались его целеустремленностью и желанием разбогатеть.

– Он очень много выступал, – говорит тренер. – Были у него очень успешные чемпионаты России, но выиграть так и не смог. Он был немного обижен. Кто-то ему сказал, что его здесь засуживают. Позвали в США, вот он и уехал. Кажется, он подписал контракт с Golden Boy (американская промоутерская компания, занимающаяся организацией проведения профессиональных боксёрских поединков – ред.). Надо всегда уметь вовремя остановиться. Он ведь был в ужасном состоянии с первого раунда. Его хотели снять по ходу боя, но не сняли. Макс отвечал, что готов продолжать бой. Ну а что еще скажет человек в состоянии шока, грогги? Надо было тренеру снять его волевым решением.

У Соколова возникли вопросы к качеству проведенного медицинского осмотра в США.

– С головой у него были проблемы давно – это факт, – уверен специалист. – Видимо, менингит даром не прошел. Сейчас по правилам нельзя выступать на соревнованиях без МРТ. Поэтому я не понимаю, как это вообще могли пропустить. Может тут какой умысел был… Нельзя исключать, что у него уже была эта гематома.

Никита Подкорытов, друг и бывший партнер Дадашева по сборной Петербурга, тоже слышал про проблемы со здоровьем у Максима, но напрямую тот никогда не жаловался.

– Он был честным и добрым человеком, – вспоминает Подкорытов. – Он всегда бился до последнего. Когда в бою у него появлялись сечки, он всегда упрашивал рефери дать ему возможность продолжить бой. Он был настоящим воином. В жизни он был очень целеустремленным и веселым парнем. Я до последнего верил, что он выкарабкается, но, увы… Последние два года он уже на постоянной основе жил в США. Все его планы были связаны с этой страной. В последний раз он приезжал в Петербург в начале этого года. Тоже слышал, что у него были какие-то проблемы с головой. Напрямую от Макса никогда никаких жалоб не было. Даже, если бы они и были, скорее всего, он оставил бы их при себе. Потому что мужской стержень у него был.

У Дадашева остались жена и ребенок. Супруга уже находится в США. Решается вопрос с перевозкой тела в Петербург.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»