Экономическая полиция пришла за «наставниками». В Петербурге задержания по крупному мошенничеству на стройматериалах

Полиция и ФСБ зашли в 5 бизнес-центров и 15 квартир в Петербурге. Перед этим к предполагаемым мошенникам внедрили оперативников: им пришлось притворяться неучами и окунаться в мерзкое.

скриншот с сайта youtube

Об обысках по 20 адресам в Петербурге стало известно днем 23 июля. Работала сборная из налогового блока УЭБ ГУ МВД и банковского СЭБ УФСБ, показавшая себя в почти 5-миллиардном деле бывшего главы Ростехнадзора Григория Слабикова. В Главное следственное управление на Лиговский проспект доставлены около 15 человек.

Дело возбуждено по мошенничеству в особо крупном размере, от которого могли пострадать 200 человек, следы ищут в трех федеральных округах. У оперативников на руках полный отчет о сетевом бизнесе исчезающих поставщиков стройматериалов, от более серьезной статьи фигурантов уберегла только политика.

По данным «Фонтанки», уголовное дело по мошенничеству возбуждено еще весной по заявлениям восьми потерпевших, которые пострадали от одной и той же группы единомышленников. Существует она не менее двух лет, работает в Северо-Западном, Центральном и Южном федеральном округах, есть столичный филиал. Залог успеха — недостаточно, видимо, осмеянная классиком погоня за дешевизной. В Интернете размещается реклама с предложением о продаже стройматериалов, нефтепродуктов или леса, цена у потенциального покупателя вызывает предчувствие скорой удачи. Если он, заподозрив подвох, резонно спрашивает, откуда такая щедрость, девушка на другом конце провода без запинки надиктует список поставщиков, с которым продавец работает «напрямую». Успокоившись и мысленно порезав смету, человек соглашается, но доставляют ему лишь 10% от оговоренного объема.

Дальше начинается вторая серия: клиента под разными предлогами убеждают подписать документы на весь объем, сообщая, что вторая машина прямо сейчас находится на погрузке или диспетчер перепутал адреса. Вне зависимости от того, на что соглашается покупатель — подтвердить лишь 10% или открыть поставщику кредит доверия, — на этом конструктивная часть переговоров завершается. От навязчивого клиента в офисе более или менее активно отбиваются, после чего предлагают писать письменную претензию и заявление на возврат денег. Рассмотреть обещают за месяц. Здесь следует написать сакраментальное «в следующий раз они встретились через 20 лет»: за время «рассмотрения претензии» поставщик переодевается в новое юрлицо, а диспетчеры уходят с радаров, сменив номера телефонов.

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Схема немудреная, но в исполнении сложная. Компаниям, от имени которых действуют фигуранты, приходится часто переезжать: судя по всему, им нравится западная часть города. По крайней мере, среди адресов значатся бизнес-центры «Кантемировский» (Инструментальная ул.), «Троицкий» (ул. Мира), «Петроградский» (Большой проспект П. С.), «Сенатор» (18-я линия В. О.) и «Карповка» (пр. Медиков). По данным «Фонтанки», в материалах следствия говорится, что логистику обеспечивают специальные люди. Структура этого виртуального холдинга заставляет вспомнить о технологиях сетевого маркетинга: менеджеры разбиты на несколько групп, у каждой — свой «наставник». Диспетчеры представляются вымышленными именами, используют VPN, интернет-телефонию, офисы проверяют на прослушку. Неофитов прогоняют через полиграф не только при приеме на работу, но и просто при подозрениях на нелояльность.

По информации издания, организатором следствие называет некоего 27-летнего Евгения Панасюка. В базе СПАРК содержится информация о подходящем под это описание петербуржце, бывшем собственнике компании с громким названием ЛСР (при ближайшем рассмотрении «Ленстройресурс»), закрытой в 2018 году. Среди бывших активов этого Панасюка есть еще несколько также не чуждых строительной тематике предприятий: ликвидированное в апреле ООО ПО «Тигар» (торговля металлами) и две компании с идентичным названием ООО «Стройкомплект» (торговля металлическими изделиями), которые перестали существовать в 2017 – 2018 годах. В послужном списке экс-директоров этих предприятий — в общей сложности не один десяток торговых фирм, закрытых в последние годы.

Для сотрудников, которые могут вдруг засомневаться, что с толком тратят свою жизнь, предусмотрены ежемесячные мотивирующие занятия и проверки на полиграфе. По информации «Фонтанки», среди таких вот сомневающихся были и оперативники, которым пришлось чуть не по месяцу поработать в системе, чтобы оценить изнанку бизнеса. Полиграф оказался меньшей проблемой: выяснилось, что аппарат начинает хандрить, если во время теста вызвать в себе предельно отрицательные эмоции и вспоминать самое отвратительное (не перепутать с самым прекрасным, от него эффект никакой). А вот в вопросе «развода» клиентов решили не полагаться на психологические тренинги.

Достаточно было показать себя максимально косноязычными и недалекими переговорщиками, после чего с легким сердцем перейти на менее квалифицированную работу: искать для подкованных и мотивированных менеджеров тех самых несуществующих прямых поставщиков, которые позволяли фирмам так невероятно демпинговать.

Информации, которую они принесли, хватило бы на «Крестного отца» для бедных: обрисована иерархия, названы поименно ответственные за безопасность, руководители экономического, юридического, логистического и IT-блока. Возбудиться по 210-й статье УК, по данным «Фонтанки», помешали только соображения политического характера: обвинение в организации преступного сообщества с высоты прокурорского взгляда может показаться наступлением на бизнес, это сейчас — по крайней мере на словах — не поощряется. Пара недовольных реляций — и придется перепредъявлять. Так что пока остановились на мошенничестве.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»