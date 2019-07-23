Автомобильные номера привязали к регионам, а получать их можно будет у изготовителей

Госдума 23 июля приняла в третьем чтении изменения в федеральный закон «О государственной регистрации транспортных средств». Законопроект разрешает автовладельцам самостоятельно получать номера у изготовителей, а также «привязывает» госномер к региону, в котором зарегистрирован хозяин машины.

Согласно документу, зарегистрировать транспортное средство можно будет как с выдачей госномеров, так и без. В последнем случае владелец сможет самостоятельно приобрести их в уполномоченной организации. Это должно решить проблему с нехваткой производителей номерных знаков в некоторых регионах. В пояснительных материалах комитета по транспорту отмечалось, что в достаточной мере пунктами изготовления госномеров в России обеспечены только 11 регионов, а в 32-х этот показатель не превышает и 30%.

Зарегистрировать транспорт по-прежнему можно будет в любом регионе, однако, по новому закону, транспортному средству будут присвоены номера того региона, где владелец зарегистрирован. Это изменение призвано помочь в обеспечении общественной безопасности, а также в наблюдении за дорожным движением и миграцией.

Также, если регистрировать транспортное средство будет не владелец, а другой человек по доверенности, необходимо будет предоставить паспорт владельца. Этого не потребуется, если регистрационные действия будет совершать специализированная организация или если доверенность будет нотариально заверена.

Помимо этого, закон устанавливает ответственность для специализированных организаций, занимающихся изготовлением номеров, как за намеренное, так и за случайное искажение регистрационных данных, маркировки транспортных средств или основных компонентов, а также за нарушение порядка регистрации.