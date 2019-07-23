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Спорт
23.07.2019 19:08
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Тренер погибшего петербургского боксера: Он был большим спортсменом, доказавшим своим трудом, что способен на все

Руслан Дотдаев, бывший тренер умершего в США боксера Максима Дадашева, подтвердил смерть своего бывшего подопечного и сказал несколько слов в память о нем.

«Трудно даже собраться, чтобы сказать какие-то слова. Тяжело что-либо выразить сейчас. Он был человеком с большим сердцем. Настоящим, влюбленным в бокс, целеустремленным, жаждущим побед, достижений, способным доказать все, что угодно. Он был большим спортсменом, доказавшим своим трудом, своим отъездом в США, что он способен на все. К сожалению, жизнь повернулась вот так», – сказал Дотдаев «Фонтанке».

Напомним, в результате тяжелых травм, полученных в боксерском поединке, 23 июля в США в возрасте 28 лет скончался петербургский боксер Максим Дадашев. Он получил травмы 20 июля 2019 года в отборочном матче по версии IBF против пуэрториканца Сабриэля Матиаса. После боя его экстренно госпитализировали с подозрением на отек мозга. Позднее спортсмену была проведена трепанация черепа.

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© Фонтанка.Ру

Справка:

Максима Дадашев – российский боксёр, призер чемпионатов России, участник Европейских игр 2015 года, мастер спорта России международного класса. Окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д. Ф. Устинова. С 2016 года переехал в США, где начал профессиональную карьеру боксера.

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