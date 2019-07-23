«Яндекс.Шеф» восстановил работу после массового сбоя. Ранее клиенты жаловались на испорченные продукты и ошибки в заказах

Сервис доставки еды «Яндекс-Шеф» восстановил работу после сбоя, сообщили «Фонтанке» вечером 23 июля в пресс-службе компании. Сейчас клиенты вовремя получают заказы, а тем, кто столкнулся с проблемами, предложена компенсация.

Ранее пользователи группы «ВКонтакте» сообщили, что уже третий день испытывают проблемы с получением заказов. По их словам, сервис доставляет испорченные продукты, допускает ошибки в сборке заказов, адресе и времени доставки. Кроме того, по их словам, компания предупреждает об отмене заказа, но все равно списывает деньги.

Как пояснили в пресс-службе «Яндекса», причиной сбоя стало нарушение температурного режима в одной из грузовых фур логистического партнера «Яндекс.Шефа». «Хотя нарушение было незначительным, мы приняли решение приостановить поставку этой партии и списать находившиеся в транспорте продукты. Сам груз был застрахован, однако это привело к сбою в части доставок 21-го и 22-го июля», – сообщили в компании.

Сейчас сервис функционирует в нормальном режиме. «Часть клиентов, которые ждали заказы, отменили их, часть получили наборы с другими меню в качестве компенсации (с каждым клиентом мы договаривались индивидуально). Также все клиенты, которых затронула эта ситуация, получили бонусы или подарки от Яндекс.Шефа», – прокомментировали в пресс-службе.

Сервис «Яндекс-Шеф» создан на базе петербургского стартапа «Партия еды», присоединившегося к foodtech-направлению «Яндекс.Такси». Он начал работу в марте 2019 года Петербурге и Москве, где было развернуто производство и собственная доставка.