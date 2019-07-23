«Сдерживание является недостаточным». Глава ФБР заявил, что Россия опять собирается вмешаться в выборы в США

Санкции и другие меры по сдерживанию Москвы не помогают, а Россия вновь собирается вмешаться в выборы в США. Как пишет Reuters, об этом 23 июля на слушаниях в юридическом комитете Сената заявил глава американского Федерального бюро расследований Кристофер Рэй.

«Россияне без сомнения намерены попытаться вмешаться в наши выборы посредством кампании иностранного влияния», – сказал Рэй.

Сенатор Линдси Грэм, который ранее неоднократно вносил различные законопроекты, направленные против России, спросил у главы ФБР: «Все, что мы делаем против России, недостаточно сдерживает их?»

«Да. По моему мнению, пока они не остановятся, сдерживание является недостаточным», – подчеркнул в ответ Кристофер Рэй.

Отметим, 24 июля перед Конгрессом выступит бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, который вел расследование возможного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Напомним, в его итоговом докладе подтверждался факт вмешательства в избирательный процесс, однако никаких доказательств сговора президента Дональда Трампа с Россией выявить не удалось.