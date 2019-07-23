Не смешите мои торги. Наследие некогда грозного арсенала ВМФ сбывают за бесценок

18 арсенал ВМФ выставлен на торги. Долгие годы он служил военным кораблям в Кронштадте. Сегодня все его имущество, включая памятники архитектуры, оценивают в смешные деньги.

Прием заявок на участие в торгах начался 23 июля. На кадрах из отчета об оценке имущества, видно, во что превратился стоявший у истоков зарождения и развития минного и торпедного оружия ВМФ Кронштадтский Арсенал: облезлые стены, старые машины, станки и таблички из СССР. В парке «Патриот» и на «Островах фортов» Ксении Шойгу места памятникам не нашлось. Более 216 млн рублей просят за объекты недвижимости «Арсенала» на Петровской и Макаровской улицах, рядом с Петровским парком, на Цитадельской дороге и Кронштадтском шоссе, а также за здания в Гаванском переулке в Ломоносове.

На отдельных торгах, которые запланированы на сентябрь, будут предлагать купить объекты культурного наследия федерального значения — три лота. 130 млн просят задания котельной (1195,8 кв.м), складов (145,9 кв метров), медницкой (3798 кв.м), мастерской (5745 кв.м), лаборатории (195,1), управления (2707,4 кв.м) и ретирады (41,1 кв.м) на Макаровской, 2 – литеры Т,Ч, Л, Ш, С, У).

Там же, под литерами М, Н, Р продаются за 21,7 млн хранилище (4558,7 кв.м), цех (2791,7 кв.м) и сушилка (13,8 кв.м). Еще 7,2 млн просят за здания под литерами Ц, Я, Х, Э, Ю – цех №1 (951,6 кв.м), две сварочные мастерские (99,6 кв.м и 158,8 кв.м ), столярную (395,7 кв.м) и здание склада №2 (115,5 кв.м). Более 2,9 млн просят за здание гальванической мастерской (309 кв.м.) на Макаровской 2 литера Щ.

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А на Петровской улице, дом 7б, литера А, на территории Адмиралтейства, продается склад (2024 кв.м) – федеральный памятник – «сарай (магазин) пенькового канатного завода». Начальная цена — 15,6 млн рублей.

На пересечении Кронштадтского шоссе и Цитадельской дороги за 21,8 млн реализуется депо мотовозов (105,8 литера А), гараж (1633,4 кв.м, литера Б), склад (23,5 кв.м, литера В), кузница и компрессорная (447,3 кв.м, Цитадельская дорога, 2, литера Ж), здание клуба (238,7 кв.м, литера Е), вспомогательное здание (61,4 кв.м, литера Д), а также проходная (52,3 кв. м) на Кронштадтском шоссе, 9в, литера И). За здание конторы склада (115,9) на Гаванском переулке, 2 литера А, просят 5,6 млн.

Все сооружения без земельных участков и в плохом состоянии. В комплекте к ним идут старые КамАЗы, КРАЗ, УАЗ и масса станков, еще на 2,3 млн рублей. Торги по всем лотам назначены на 2 сентября.

Построенный в XIX веке Морской арсенал в советские годы был крупнейшим разработчиком минного и торпедного вооружения для военно-морского флота. В бытность подразделением Ленинградской военно-морской базы, 18 арсенал выполнял ремонт и приготовление минно-торпедного и ракетно-артиллерийского оружия и вооружения на надводные корабли и подводные лодки.

В 2010 году указом президента Путина «в целях совершенствования деятельности организаций Минобороны РФ» был приватизирован. Предполагалось, что арсенал войдет в ГК «Ростех», но он попал в АО «Ремвооружение», структурное подразделение холдинга «Гарнизон» — до 2014 года «Оборонсервис». На сайте «Гарнизона» арсенал ранее был указан в качестве дочернего предприятия. В ноябре 2018 года компанию признали банкротом, а имущество арестовали приставы. Долги достигли 100 млн рублей.

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Уже тогда люди из бывшего руководства предприятия говорили, что имущество арсенала находится в полуразрушенном состоянии и вряд ли пригодно для реконструкции – нет отопления, где-то вообще руины, а часть объектов являются памятниками. «Вряд ли это имущество интересно потенциальным инвесторам, в том числе государству», — убежден был собеседник «Фонтанки».

И действительно, ни в проекте парка «Патриот», для которого премьер Дмитрий Медведев закрепил в Кронштадте 450 тысяч кв. м, ни в туристическом кластере «Кронштадт. Остров фортов», который представила дочь министра обороны Ксения Шойгу, он никогда не фигурировал. И даже планам по проведению на его территории Международного военно-морского салона-2019, которые анонсировал Смольный, не суждено было сбыться — он традиционно прошел у Морского вокзала на Васильевском острове.

Илья Казаков,

«Фонтанка.ру»