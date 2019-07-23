Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+24°C
/ Завтра: +21
$ 63.13р
70.64р
22:30 23.07.2019
Расширенный поиск

Недвижимость
23.07.2019 20:36
Печать

Не смешите мои торги. Наследие некогда грозного арсенала ВМФ сбывают за бесценок

18 арсенал ВМФ выставлен на торги. Долгие годы он служил военным кораблям в Кронштадте. Сегодня все его имущество, включая памятники архитектуры, оценивают в смешные деньги.

Не смешите мои торги. Наследие некогда грозного арсенала ВМФ сбывают за бесценок

Фото - Mary/Дворец Культуры им. С. М. Кирова на Citywalls.ru

Прием заявок на участие в торгах начался 23 июля. На кадрах из отчета об оценке имущества, видно, во что превратился стоявший у истоков зарождения и развития минного и торпедного оружия ВМФ Кронштадтский Арсенал: облезлые стены, старые машины, станки и таблички из СССР. В парке «Патриот» и на «Островах фортов» Ксении Шойгу места памятникам не нашлось. Более 216 млн рублей просят за объекты недвижимости «Арсенала» на Петровской и Макаровской улицах, рядом с Петровским парком, на Цитадельской дороге и Кронштадтском шоссе, а также за здания в Гаванском переулке в Ломоносове.

На отдельных торгах, которые запланированы на сентябрь, будут предлагать купить объекты культурного наследия федерального значения — три лота. 130 млн просят задания котельной (1195,8 кв.м), складов (145,9 кв метров), медницкой (3798 кв.м), мастерской (5745 кв.м), лаборатории (195,1), управления (2707,4 кв.м) и ретирады (41,1 кв.м)  на Макаровской, 2 – литеры Т,Ч, Л, Ш, С, У).

Там же, под литерами М, Н, Р продаются за 21,7 млн хранилище (4558,7 кв.м), цех (2791,7 кв.м) и сушилка (13,8 кв.м). Еще 7,2 млн просят за здания под литерами  Ц, Я, Х, Э, Ю – цех №1 (951,6 кв.м), две сварочные мастерские (99,6 кв.м и 158,8 кв.м ), столярную (395,7 кв.м) и здание склада №2 (115,5 кв.м). Более 2,9 млн просят за здание гальванической мастерской (309 кв.м.) на Макаровской 2 литера Щ.

Фото: отчет об определении рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества АО «18 Арсенал Военно-морского флота»
Фото: отчет об определении рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества АО «18 Арсенал Военно-морского флота»

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Реклама

А на Петровской улице, дом 7б, литера А, на территории Адмиралтейства, продается склад (2024 кв.м) – федеральный памятник – «сарай (магазин) пенькового канатного завода». Начальная цена — 15,6 млн рублей.

Не смешите мои торги. Наследие некогда грозного арсенала ВМФ сбывают за бесценок

На пересечении Кронштадтского шоссе и Цитадельской дороги за 21,8 млн реализуется депо мотовозов (105,8 литера А), гараж (1633,4 кв.м, литера Б), склад (23,5 кв.м, литера В), кузница и компрессорная (447,3 кв.м, Цитадельская дорога, 2, литера Ж), здание клуба (238,7 кв.м, литера Е), вспомогательное здание (61,4 кв.м, литера Д), а также проходная (52,3 кв. м) на Кронштадтском шоссе, 9в, литера И). За здание конторы склада (115,9) на Гаванском переулке, 2 литера А, просят 5,6 млн.

Не смешите мои торги. Наследие некогда грозного арсенала ВМФ сбывают за бесценок

Все сооружения без земельных участков и в плохом состоянии. В комплекте к ним идут старые КамАЗы, КРАЗ, УАЗ и масса станков, еще на 2,3 млн рублей. Торги по всем лотам назначены на 2 сентября.

Построенный в XIX веке Морской арсенал в советские годы был крупнейшим разработчиком минного и торпедного вооружения для военно-морского флота. В бытность подразделением Ленинградской военно-морской базы, 18 арсенал выполнял ремонт и приготовление минно-торпедного и ракетно-артиллерийского оружия и вооружения на надводные корабли и подводные лодки.

В 2010 году указом президента Путина «в целях совершенствования деятельности организаций Минобороны РФ» был приватизирован. Предполагалось, что арсенал войдет в ГК «Ростех», но он попал в АО «Ремвооружение», структурное подразделение холдинга «Гарнизон» — до 2014 года «Оборонсервис». На сайте «Гарнизона» арсенал ранее был указан в качестве дочернего предприятия. В ноябре 2018 года компанию признали банкротом, а имущество арестовали приставы. Долги достигли 100 млн рублей.

Реклама


Уже тогда люди из бывшего руководства предприятия говорили, что имущество арсенала находится в полуразрушенном состоянии и вряд ли пригодно для реконструкции – нет отопления, где-то вообще руины, а часть объектов являются памятниками. «Вряд ли это имущество интересно потенциальным инвесторам, в том числе государству», — убежден был собеседник «Фонтанки».

И действительно, ни в проекте парка «Патриот», для которого премьер Дмитрий Медведев закрепил в Кронштадте 450 тысяч кв. м, ни в туристическом кластере «Кронштадт. Остров фортов», который представила дочь министра обороны Ксения Шойгу, он никогда не фигурировал. И даже планам по проведению на его территории Международного военно-морского салона-2019, которые анонсировал Смольный, не суждено было сбыться — он традиционно прошел у Морского вокзала на Васильевском острове.

Илья Казаков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ПСК
23.07.2019 17:30

Фасадные работы в ЖК «Славянка» от ПСК завершены

В ЖК «Славянка» на юге Петербурга завершилось остекление оконных проёмов. Этот этап был заключительным в работах над экстерьерами зданий. С фасадов демонтированы строительные леса и новые жилые дома представлены в своем завершенном виде.
ПСК
23.07.2019 16:43

ГК «ПСК» начала подготовку к монолитным работам комплекса START

Спустя всего месяц после начала подготовительных работ на стройплощадке апарт-комплекса START ГК «ПСК» начала подготовку к возведению монолитного конструктива. Для этого на объект уже привезли первый башенный кран.
ГК «Эталон»
23.07.2019 16:15

Снижена процентная ставка на жилые комплексы «Эталон ЛенСпецСМУ»

Банк «Открытие» снизил процентную ставку по ипотеке для покупки квартиры в строящихся и готовых объектах АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).
pixabay.com
23.07.2019 15:42

В ПСК рассказали, что такое рассрочка на квартиру и кому она подходит

Рассрочка — это альтернативное единовременной оплате и ипотеке решение. Такая опция подходит любому покупателю, у которого есть в наличии сумма для первоначального взноса и который рассчитывает получить остальные средства до сдачи дома в эксплуатацию.
фото предоставлено пресс-службой РСТИ (Росстройинвест)
23.07.2019 13:26

Фотовыставка «Строители нового Петербурга» откроется на Малой Конюшенной

4 августа на Малой Конюшенной улице откроется фотовыставка под открытым небом «Строители нового Петербурга» (0+). Она расскажет о том, кто и как строит Санкт-Петербург, в котором мы живём. Выставка станет подарком петербуржцам от РСТИ (Росстройинвест) ко Дню строителя и продлится до 18 августа. Вход свободный
ООО «Терминал-Ресурс»
23.07.2019 13:04

«Образцовый квартал 6»: строим в темпе

В Пушкинском районе продолжается комплексное освоение территории «На Царскосельских холмах». Строительство малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» ведёт компания «Терминал-Ресурс».
«Главстрой Санкт-Петербург»
23.07.2019 11:19

Юбилейная «Семейная ипотека» выдана на покупку квартиры в ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург», входящая в Группу компаний «Главстрой», и Банк ДОМ.РФ поздравили семью Джорджа и Елены Лаюс, которые стали юбилейным клиентом Банка в Санкт-Петербурге по программе «Семейная ипотека»*. Ипотечный кредит по льготной ставке предоставлен на покупку квартиры в ЖК «Северная долина».
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
23.07.2019 10:51

В Парголово построят школу на 1650 мест

Компания «Дальпитерстрой» получила разрешение на строительство школы на 1650 мест в Парголово.
pixabay.com
23.07.2019 10:05

Кому положена премия

Может ли положение о премировании по организации распространяться не на всех работников, а только на работников подразделений, указанных в Положении о премировании и не будет ли это являться ущемлением прав (дискриминацией) остальных работников, не получающих премию, рассказывает эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Татьяна Трошина.
ГК «КВС»
22.07.2019 17:05

ЖК «Континенты» аккредитован по программе «Военная ипотека»

Банк «Открытие» и Сбербанк аккредитовали жилой комплекс «Континенты» по программе «Военная ипотека».
ГК «КВС»
22.07.2019 16:37

Где найти выгодное предложение на покупку новой квартиры в ГК «КВС»?

Группа компаний «КВС» регулярно разрабатывает новые акции и интересные условия приобретения жилья. Теперь следить за ними стало еще удобнее – все акции собраны в приложении со скидками «Кошелек». Правда, удобно?
«Аквилон Инвест»
22.07.2019 15:04

ЖК Promenade назван одной из самых ожидаемых премьер года

Холдинг «Аквилон Инвест» сегодня открыл продажи в новом жилом комплексе Promenade в Адмиралтейском районе Петербурга. Это последний застраиваемый участок на территории редевелопмента завода «Петмол». Эксперты уже назвали проект одной из самых ожидаемых премьер года.