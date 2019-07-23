Культурно, для избранных. ГИБДД не разрешала парковку у Монумента защитникам Ленинграда, но в Смольном думают иначе

Комитет по культуре Петербурга считает законной парковку для избранных на территории Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. Установку дорожного знака якобы согласовала ГИБДД, но в полиции это отрицают.

Разночтения в «показаниях» видны из служебной переписки, которая оказалась в распоряжении «Фонтанки» 23 июля. Поводом для нее стало беспокойство местных жителей. Их неприятно удивил дорожный знак «Парковка» с табличкой «Только для владельцев парковочных разрешений» в непосредственной близости от стелы защитникам Ленинграда.

Монумент является филиалом Государственного музея истории Санкт-Петербурга, подведомственного комитету по культуре. Как следует из письма за подписью зампреда комитета Александра Воронко, музей еще в январе 2019 года отправлял обращение в Дирекцию по организации дорожного движения об установке знака для стоянки служебных автомобилей.

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«Специалисты дирекции разработали и направили на согласование в УГИБДД схему установки дорожных знаков. Реализация схемы была включена в перспективный план работ после согласования. В начале марта 2019 года сотрудники дирекции установили соответствующий знак парковки на территории монумента», – пишет Воронко и делает вывод, что все требования Музеем истории Петербурга соблюдены.

Информация комитета по культуре расходится с позицией Дирекции по организации дорожного движения. Замдиректора Юрий Ушатов уверен, что его ведомство не имеет к появлению знака никакого отношения.

«Дорожный знак 6.4 «Парковка» с табличкой «Только для владельцев парковочных разрешений» на территории Монумента героическим защитникам Ленинграда не устанавливался и не обслуживается», – говорится в письме за подписью Ушатова.

В полиции о знаке тоже не слышали. Начальник полиции УМВД Московского района Сергей Петров объясняет причину: «В компетенцию ГИБДД не входят функции по установке и эксплуатации средств организации дорожного движения на прилегающих территориях».

Администрация Московского района и муниципалитет тоже не участвовали в установке знака.

Парковочные разрешения выдает заведующая филиалом «Монумент героическим защитникам Ленинграда» Мария Кальянова. Свой автомобиль она тоже оставляет на территории памятника. Впервые стоянку машин у монумента жители заметили в ноябре 2018 года.