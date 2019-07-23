Василеостровские фонтаны не дают расслабиться теплоэнергетикам. Каждая проблемная труба — новая

Очередная труба отреагировала фонтаном на гидравлические испытания, которые 23 июля проходят в Василеостровском районе Петербурга. Теплосети обеспечили аварийщиков разнообразием: латать один и тот же участок дважды пока не пришлось.

Счёт фонтанирующим трубам обитатели Васильевского острова во вторник ведут в соцсетях. Пятый из замеченных забил напротив дома № 72 по 15-й линии. Смешанный с землёй поток превратил газон в болото, ржаво-коричневая жижа побежала по проезжей части.

«Ну так Петр I хотел вместо линий каналы на Васильевском! Вот решили довести чаяния и замыслы в жизнь. А серьезно: пусть летом фонтаны, чем зимой без тепла сидеть», – проявляют понимание в группе «Живем на Васильевском | Васильевский остров».

Плановые испытания на прочность уже не прошли трубы на 6-й и 10-й линиях, фонтанами дважды отметился Большой проспект. Как уточнили в «Теплосети Санкт-Петербурга», повторов пока не зафиксировано, каждый раз рвёт разные трубопроводы.