Петербургский боксер Дадашев скончался в американской больнице, куда попал с тяжелыми травмами после боя

В результате тяжелых травм, полученных в боксерском поединке, 23 июля в США скончался петербургский боксер Максим Дадашев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на членов команды спортсмена.

Дадашев получил травмы 20 июля 2019 года в отборочном матче по версии IBF против пуэрториканца Сабриэля Матиаса. В 11-м раунде секундант Дадашева остановил поединок.

Уже после того, как боксер покинул ринг, по дороге в раздевалку ему стало плохо. Его экстренно госпитализировали с подозрением на отек мозга. Позднее спорстмену была проведена трепанация черепа. 22 июля в США вылетела жена Дадашева.