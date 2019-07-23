«Монолит» меняет лица. Лидер бетонной отрасли в Петербурге нашел нового хозяина

Один из крупнейших производителей товарного бетона в Петербурге ГК «Монолит» поменял владельца. Третий раз за год. Такая частая смена в преддверии резкого спада на рынке вызывает подозрения у экспертов отрасли.

с официального сайта gkmonolit.info

Смена собственников в ГК «Монолит», крупнейшем в городе производителе товарного бетона, по оценкам экспертов и конкурентов, зафиксирована системой СПАРК 22 июля. Новым владельцем 100% долей стал Леонид Горячев. Это малоизвестный в отрасли человек. Год назад он приобрел контроль над небольшим производством теплоизоляционных материалов ООО «Экотермикс Био». Его компания активно участвует в конкурсах на поставку систем напыления пенополиуретановой изоляции для труб. К примеру, недавно за 3 млн рублей продала такую систему в ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Откуда у Леонида Горячева деньги на покупку лидера бетонной отрасли Петербурга, доступные «Фонтанке» источники ответа не дают. Сам он в разговоре с корреспондентом редакции был краток, по сути лишь подтвердив факт сделки: «Как мы будем развиваться теперь — это коммерческая тайна. Ждите новостей, они скоро будут».

Чехарда

Примечательно, что в 2019 году это уже третий собственник ГК «Монолит». Его основатели Игорь Константинов и Александр Воронов юридически вышли из числа акционеров и руководителей компании в декабре 2018 года. С тех пор по документам ее владельцами и одновременно гендиректорами успели побывать Максим Донов (с января) и Олег Цветков (с мая).

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Участникам рынка бетона их имена также ни о чем не говорят, хотя для отрасли они люди не чужие. Так, Максима Донова могут помнить сотрудники ГИБДД — в 2014 – 2018 годах они ему не раз выписывали штрафы как водителю грузовиков-бетономешалок. Было у него и свое ИП, которое занималось перевозкой стройматериалов. Олег Цветков почти одновременно с приобретением контроля над «Монолитом» в мае 2019 года возглавил ООО «Спецавтотранс» (грузоперевозки) и ООО «Селена-Трейд», компанию, торгующую стройматериалами.

Столь частая смена владельцев наводит участников рынка на мысль о том, что эта цепочка сделок — притворная. Представитель одного из крупнейших игроков отрасли вообще был не в курсе, что «Монолит» сменил владельцев, — ему казалось, что Игорь Константинов все еще управляет компанией.

«Я совершенно не в курсе, почему так происходит и какие для этого могут быть причины», – недоумевает Александр Дубодел, в недавнем прошлом топ-менеджер бетонного подразделения Группы ЛСР, а сейчас — руководитель «Агентства исследования рынков».

«Прятать реальных владельцев имело бы смысл в случае наличия крупных долгов, но, насколько мы знаем, у «Монолита» таких проблем нет», – говорит другой эксперт. Картотека арбитражного суда подтверждает эту мысль — за минувших два года к компании не было подано ни одного иска, как раз, наоборот, она «выбивает» в суде деньги с пары десятков своих клиентов, а на некоторых, как, к примеру, дорожно-строительное ООО «МК-20СХ» даже подает банкротные иски.

Вообще ГК «Монолит» обладает репутацией крайне загадочной компании. В 2016 году, когда она впервые громко заявила о себе, купив производственные мощности одного из лидеров отрасли – «Ленстройдетали», участники рынка тоже никак не могли взять в толк, откуда у Игоря Константинова и Александра Воронова деньги на это приобретение.

В компании тогда объясняли, что Александр Воронов — крупный владелец торговой недвижимости в Петербурге и деньги взялись именно с ренты. Ту громкую покупку, мгновенно выдвинувшую небольшой «Монолит» в лидеры отрасли, подвинувшего даже многолетнего гегемона «ЛСР», эксперты оценили совсем недорого. Дело в том, что «Ленстройдетали» остро были нужны деньги, а на рынке был заметный спад. Так что за два крупных бетонных завода на 25 га на Парнасе специалисты на глазок давали всего 200 млн рублей. В компании эту цифру тогда не комментировали, лишь сообщив, что планируют расширять производство. Слово они свое сдержали и сумели закрепить за собой не менее 10% рынка товарного бетона в городе емкостью около 20 млрд рублей в год. Почему в декабре 2018 года Константинов и Воронов решили отдать этот актив в другие руки — неизвестно.

Бетон не застывает

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Один из главных факторов риска на рынке — снижение рентабельности. Основная причина — рост стоимости цемента. Последние три-четыре года он постоянно дорожает, хотя два других основных компонента бетона — песок и щебень относительно стабильны. При этом поднимать отпускную цену на бетон никто из участников рынка не берется — слишком велика конкуренция.

Однако ситуация с бетоном не так плоха, как может показаться тем, кто следит за новостями на строительном рынке. Если раньше продажи неуклонно падали, то теперь положение дел выправляется. В первом квартале 2019 года в России объем производства товарного бетона вырос по сравнению с прошлым годом сразу на 12,9%. Так что ожидаемый чуть ли не со дня на день последние годы кризис в отрасли пока откладывается.

Как это ни странно, но ей помогли тяжелые испытания, выпавшие на долю строителей жилья: они постарались как можно больше домов достроить до вступления с 1 июля в силу новых правил на рынке, а значит, поставщики товарного бетона оказались на коне.

В Петербурге минувший год тоже ознаменовался рекордами: ввод жилых домов вырос на 11,7%, едва не дотянув до круглых 4 млн м2. Неудивительно, что на 10% выросло и производство товарного бетона за первое полугодие уже этого года, подсчитал Александр Дубодел.

Сергей Кутуничев, коммерческий директор группы «Беатон», одного из крупнейших игроков рынка (по пять бетонных узлов и асфальтобетонных производств), также отмечает, что рынок растет. «Но над нами все время висит дамоклов меч каких-то будущих трудностей», – говорит он. К тому же, по его словам, мощностей на рынке гораздо больше, чем существующих потребностей, большинство бетонных узлов сильно недозагружены.

Правда, если еще три года назад, по экспертным оценкам, средняя загрузка небольших производств составляла около 15%, а крупных — 30%, сейчас ситуация получше. В «Беатоне», к примеру, это в среднем 50 – 60%. «Но отгрузки идут крайне неравномерно. Это связано с технологическими процессами на стройке. Как правило, в первой половине дня там монтируют опалубку, а заливают вечером. Пиковые нагрузки на наших узлах — 16 – 22 часа. Остальное время приходится простаивать. С этим ничего не поделаешь, бетону надо застывать, и все предпочитают, чтобы это происходило ночью, а не в рабочее время», – объясняет Сергей Кутуничев.

«За минувшие годы число компаний-поставщиков товарного бетона и самих бетонных узлов в городе неуклонно сокращалось, рынок консолидировался. Сейчас же мы, наоборот, видим рост продаж, и главный локомотив роста — жилищное строительство. Однако уже во второй половине года можно ожидать спада, есть вероятность, что мы потеряем темпы», – говорит Александр Дубодел.

Еще один фактор риска — закручивание гаек со стороны транспортных властей. На подъездах к Петербургу уже начали работу первые пункты весогабаритного контроля и обычные для поставщиков стройматериалов нарушения — перегрузы — вот-вот начнут серьезно бить по их карманам. Ведь серьезные штрафы грозят не только водителям и владельцам машин, но и собственникам грузов. Так что для сохранения прежних объемов поставок бетонщикам, возможно, придется заметно увеличивать парк грузовой техники.

По сути, предпосылок для дальнейшего роста строительного рынка и индустрии стройматериалов сейчас нет и в ближайшее время не предвидится. Так что уход отцов-основателей из ГК «Монолит» и чехарда с новыми собственниками, похоже, предвосхищают трудные для производителей бетона времена, когда будет падать и рентабельность, и загрузка.

Денис Лебедев,

«Фонтанка.ру»