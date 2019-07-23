Setl Group разместил облигации на сумму 5 млрд руб. на Московской бирже

Холдинг Setl Group 23 июля разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-02 на сумму 5 млрд руб. Сумма была увеличена с 3 до 5 млрд руб. в связи с высоким спросом – по итогам сбора заявок он более чем в 2 раза превысил первоначальный ориентир.

Setl Group

Сегодняшнее техническое размещение на Московской бирже – уже второй облигационный выпуск холдинга Setl Group в рамках Программы биржевых облигаций. Для данного выпуска ставка 1-го купона установлена в размере 10,75% годовых, ставка 2-14-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

В общей сложности холдинг получил около 40 заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%. Привлеченные средства Setl Group планирует направить на приобретение новых земельных участков для расширения адресной программы.

Итоги успешного размещения комментирует Ян Изак, генеральный директор холдинга Setl Group:

«Мы являемся первой компанией-девелопером, которая провела размещение облигаций после столь длительного и серьезного изменения законодательства в отрасли. Благодаря четкой и прозрачной модели бизнеса, высоким кредитным качествам, а также своевременной трансформации под новое законодательство, мы смогли заинтересовать инвестиционное сообщество данным размещением. Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства».

Облигации размещены по открытой подписке в объеме 5 млн штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг – 3,5 года, оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены. Выпуск размещен в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P объемом 25 млрд рублей. Организаторами размещения выступили БК «РЕГИОН», ВТБ Капитал, Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».

Справка о холдинге Setl Group

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