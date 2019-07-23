Железнодорожный переезд на проспекте Энергетиков будет расширен до 15 октября 2020 года. Путепровода там не планируется

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры 23 июля сообщил, что работы по расширению проспекта Энергетиков на участке между Якорной и Магнитогорской будут завершены 15 октября 2020 года. Ранее местные жители жаловались на то, что здесь на железнодорожном переезде образуется «бутылочное горлышко».

О планах по расширению КРТИ сообщил в ответе на запрос депутата Надежды Тихоновой. В данный момент идет согласование дорожной карты по переустройству инженерных сетей, попадающих в зону проведения работ, стоимость определяется. В комитете «Фонтанке» подтвердили, что планируют обойтись именно расширением, без строительства полноценного путепровода.

О том, что Смольный договорился с РЖД о реконструкции переезда на Энергетиков, стало известно в апреле. Ранее «Фонтанка» рассказывала, что позиция города по поводу расширения железнодорожных переездов на границе с Кудрово не совпадает с областной.