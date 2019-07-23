Автомобилистка сбила 14-летнюю девочку на Индустриальном

В Красногвардейском районе Петербурга в ДТП пострадала школьница. Девочка угодила под колеса автомобиля. ГИБДД ведет проверку.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, наезд произошел около 14:20 23 июля у дома 24 по Индустриальному проспекту. По предварительным данным, 41-летняя женщина на автомобиле Suzuki вне пешеходного перехода сбила 14-летнюю девочку-пешехода.

В результате подросток получила травмы средней степени тяжести.

В минувшие выходные в Приморском районе Петербурга под колеса автомобиля угодил мужчина. Произошло это около половины шестого утра 21 июля. По информации «Дорожного инспектора», у дома 116 по улице Савушкина 28-летний мужчина на Volkswagen Caddy наехал на 59-летнего рабочего коммунальной службы ОАО «Коломяжское», который находился на проезжей части вне пешеходного перехода.

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Сбитого мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.