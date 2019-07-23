Матчи третьего тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших под Хабаровском детях
Российская премьер-лига выразила соболезнования родителям и близким погибших при пожаре в детском лагере под Хабаровском. Матчи третьего тура чемпионата начнутся с минуты молчания.
«В ночь на 23 июля 2019 года в детском лагере под Хабаровском произошла страшная трагедия — при пожаре погибли дети. Российская премьер-лига выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. В этот трудный час мы с вами – крепитесь», – говорится в заявлении лиги.
Справка:
Напомним, пожар в палаточном лагере на горнолыжном курорте Хабаровского края начался в ночь с 22 на 23 июля в 2:31 по местному времени. В туркомплексе «Холдоми» находились 189 детей разных возрастов. Всего в городке располагались 26 палаток, из которых уцелели лишь 6. По уточненным данным Минздрава, при ЧП пострадали 12 человек, в том числе 7 детей. Трое детей погибли. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело. После трагедии детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила о необходимости проверки детских лагерей по всей стране.