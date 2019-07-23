Союз промышленников и предпринимателей заступается за «Рольф», которым интересуются рейдеры

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) обеспокоены судьбой автодилера «Рольф» и его основателя Сергея Петрова. Крупнейший налогоплательщик в автомобильном сегменте из-за уголовного преследования может быть рейдерски поглощен.

С заявлением в поддержку «Рольфа» и самого Петрова РСПП выступила 23 июля, спустя почти месяц после обысков и возбуждения уголовного дела. В союзе отмечают, что подобные ситуации возникают все чаще, размытое содержание обвинений и неясные перспективы на родине вынуждают бизнесменов прятаться за границей, что негативно сказывается на финансовых показателях компании, а значит, и налоговых отчислениях.

«Претензии правоохранительных органов не связаны с текущей деятельностью компании «Рольф», однако происходящее может негативно отразиться на деятельности самого автодилера, являющегося крупнейшим налогоплательщиком в российском автомобильном бизнесе», – считают в союзе и добавляют, что Петрову поступают «предложения по продаже бизнеса со стороны структур, занимающихся рейдерством». Как уточнили «Фонтанке» в РСПП, новых сведений о рейдерстве у союза нет, информация об этом транслировалась в СМИ со слов самого Петрова. Сразу после обысков он в том числе выдвигал подобную мотивацию уголовного преследования.

Ранее с заявлением в поддержку «Рольфа» выступали и в Ассоциации автомобильных дилеров. В начале июля полномочия Сергея Петрова и еще одного фигуранта Анатолия Кайро как членов совета директоров компании были прекращены.