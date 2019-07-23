Партия власти предложила разбить скверы на Савушкина и в Кузнечном. Раньше этого требовала оппозиция, но единороссы были против

Фракция «Единая Россия» в петербургском парламенте выступила с инициативой запретить застройку двух спорных скверов — в Кузнечном переулке и на улице Савушкина. Проект поправок в Закон «О зеленых насаждениях общего пользования» (ЗНОП) уже внесен на рассмотрение, сообщили в Законодательном собрании Петербурга 23 июля.

На месте сквера в Кузнечном переулке ранее планировалось возвести новый корпус Музея Достоевского, однако против строительства выступили градозащитники. В мае врио губернатора Петербурга Александр Беглов в ответ на запрос лидера фракции «Яблоко» Бориса Вишневского заявил, что уничтожать сквер «недопустимо», а строить новый корпус «преждевременно». После этого Вишневский внес инициативу с предложением дать скверу статус ЗНОП и законодательно защитить его от застройки, однако Заксобрание не стало его рассматривать.

Конфликт вокруг сквера на Савушкина, 112, длится еще дольше: там планировали построить высотный торгово-деловой комплекс «Астана». Инициативная группа местных жителей в борьбе против проекта дошла до Верховного суда и выиграла спор. В конце прошлого года с инициативой включить сквер в перечень ЗНОП тоже выступал Борис Вишневский, однако его поправку не поддержали ни «Единая Россия», ни Смольный (тогда парламентское большинство вообще заблокировало почти все поправки оппозиции). Однако уже спустя неделю единоросс Константин Чебыкин внес новый законопроект, в котором предлагалось запретить застройку тех самых территорий, на защиту которых вставала оппозиция. Среди них был и участок на Савушкина. Однако и тогда единороссам не хватило политической воли для того, чтобы закрепить за этим сквером статус ЗНОП: ко второму чтению улицу Савушкина единороссы вычеркнули из своего законопроекта.

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, лидер петербургской «Единой России», инициативу своей фракции оценил так: «Мы продолжаем писать «зеленую книгу» Санкт-Петербурга». «Я очень рад тому, что «Единая Россия» от своего имени внесла мои инициативы. Разрешаю и впредь пользоваться ими совершенно безвозмездно», – сыронизировал яблочник Борис Вишневский. Он напомнил, что в конце 2017 года именно депутаты от «Единой России» – Мария Щербакова и Сергей Никешин — выступили с инициативой урезать территорию защищенного статусом ЗНОП сквера в Кузнечном переулке, чтобы освободить место под строительство музея.