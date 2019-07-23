На Камчатке золотодобытчики на вездеходе упали в ущелье. Двое погибли

Пятеро геологов упали в ущелье в районе разработок Агинского золоторудного месторождения на Камчатке. Двое погибли, трое переломаны.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского МЧС. По информации СМИ, вездеход 23 июля упал в ущелье глубиной до 150 метров. Трое мужчин получили различные травмы и множественные переломы, два геолога не выжили. Из Петропавловска-Камчатского выехала группа спасателей со спецоборудованием, до места им добираться порядка трехсот километров. Отметим, работать сотрудникам МЧС придется в темноте, в регионе сейчас два часа ночи.

Уточняется, что геологи ехали в сторону Агинского месторождения. Разрабатывает золотоносную руду дочка ГК «Золото Камчатки», ОА «Камголд». Бизнес принадлежит группе «Ренова» Виктора Вексельберга. Связаться с представительством компании в Москве и Петропавловске-Камчатском "Фонтанке" не удалось.