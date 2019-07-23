Эксперты рассказали, из чего строят новые панельные дома

ГК «Ленстройтрест» организовала пресс-тур на домостроительный комбинат Санкт-Петербурга и Ленинградской области – Гатчинский ССК (ГССК). В рамках мероприятия представители компании рассказали о преимуществах современных панелей, почему многие европейские страны перешли на панельное строительство, какие квартиры сегодня в моде.

ГК «Ленстройтрест»

Сегодня панель не является самым популярным материалом для строительства (доля панельных и монолитно-панельных новостроек в Петербурге и Ленобласти оставляет около 20%), однако в ближайшей перспективе ее популярность может возрасти. Из-за нововведений в 214-ФЗ и перехода на проектное финансирование застройщики будут стараться оптимизировать проекты, а у современной панели есть свои плюсы перед монолитом.

Основные преимущества современных панелей:

1) Высокие тепло- и звукоизолирующие свойства. К примеру, трехслойные наружные панели, которые используются для строительства ряда корпусов второй очереди голландского квартала «Янила» на 40% превышают расчетный коэффициент сопротивления теплопередаче (4.18 при нормативе R0тр=2.99), что помогает сохранять в домах тепло. Звукоизоляционные характеристики наружных панелей обеспечивают высокую изоляцию от уличного шума. Показатели межквартирных и межкомнатных перегородок соответствуют нормативам.

2) Геометрическая точность изделий и высокое качество поверхностей. Можно варьировать размеры и варианты стыкования панелей. Изделия соединяются с помощью современных закладных деталей, что обеспечивает толщину межпанельных швов не более 20 мм. Такая технология выполнения швов исключает протечки. Поверхности не нуждаются в дополнительной обработке и выравнивании перед покраской.

3) Индивидуальные проекты и эффективная квартирография. В современном сборном домостроении нет серий, здания возводятся по индивидуальным проектам. Благодаря этому в новых панельных домах гибкие планировки и большое разнообразие вариантов квартир. Помимо классических планировочных решений застройщики могут предложить покупателям популярный евроформат.

4) Широкие возможности для оформления фасадов. В современных панельных домах встречается и штукатурный, и навесной вентилируемый фасад. Поверхность панелей может быть текстурной – рустованной, с использованием матричных рисунков, декоративного наполнителя, цветного и фотобетона.

5) Экологичность. Производство осуществляется в теплых цехах, что не требует применения сильно пахнущих противоморозных добавок. Современная продукция ГССК имеет международные сертификаты, подтверждающие качество производимой продукции и соблюдение требований экологической безопасности.

6) Меньшая металлоемкость и себестоимость строительства по сравнению с монолитными домами. За счет модернизации панельного домостроения, использования современных материалов и технологий, а также при условии грамотного проектирования, панельный дом можно построить недорого и качественно. Себестоимость строительства панельного дома может быть ниже на 5-10% аналогичных монолитных объектов.

7) Высокая скорость возведения и долгий срок службы. «Коробку» здания можно построить примерно за 3 месяца или в 2-3 раза быстрее, чем в монолите. При этом панельные дома прочные и имеют продолжительный срок эксплуатации. Это обеспечивается за счет минимального влияния человеческого фактора на процесс производства панелей. Все железобетонные конструкции выпускаются на автоматизированном и высокомеханизированным производстве.

Алексей Торопов, генеральный директор Гатчинского ССК:

— Наше предприятие реализует до 100 тысяч куб. м железобетонных изделий в год, этого хватит для строительства около 130 тысяч кв. м комфортного жилья. Кроме того, ГССК активно развивает новое направление работы — предлагает клиентам услуги по проектированию объектов, в том числе с применением BIM-технологий. Компания на протяжении нескольких лет ведет поставки продукции на петербургские и областные объекты скандинавских застройщиков. Кроме того, система управления качеством и характеристики продукции ГССК были подтверждены шведскими и финскими сертификатами. Мы являемся единственным российским комбинатом по производству железобетонных изделий, который имеет сертификаты для поставки продукции в Швецию. А в Финляндии, кроме нас, сертификацию прошел еще один производитель.

Реклама





Денис Заседателев, генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест»:

— Новые панельные дома соответствуют сегодняшним предпочтениям покупателей. Они отличаются разнообразием фасадов, переменной этажностью здания, продуманной планировкой квартир. Корпуса из панели, как и монолитные, можно размещать на земельных участках любой конфигурации. Это важное преимущество при комплексной застройке больших территорий. За счет сочетания корпусов разной этажности и их «посадки» в нужных местах достигается необходимый баланс жилой, социальной и коммерческой инфраструктуры. Жилые кварталы нашей компании – успешный пример того, как современная панель преображает проекты массовой застройки.

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/