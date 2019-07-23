Депутат из Чечни предлагает разрешить регионам не продавать алкоголь молодежи до 21 года. Скандинавию экс-министр считает страной

Депутат Госдумы от «Единой России» Шамсаил Саралиев внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о праве регионов не продавать алкоголь молодежи до 21 года. Документ опубликован 23 июля на сайте Госдумы.

Как указывает Саралиев в пояснительной записке, «18-летний подросток не в состоянии принять осознанное решение в вопросе употребления алкоголя». Законопроект, по замыслу единоросса, поможет «оградить общество от ранней алкоголизации молодого поколения».

Издание «Медиазона» обратило внимание на то, что в пояснительной записке чеченский депутат ссылается на опыт ряда стран, в которых употребление алкоголя разрешено позже, чем с 18 лет. При этом перечень выглядит следующим образом: «Казахстан, США, Фиджи, Индонезия, Скандинавия, Финляндия, Норвегия, Швеция, Япония, Исландия, Парагвай». Отметим, Скандинавия включает в себя три страны — Швецию, Норвегию и Данию.

Шамсаил Саралиев стал депутатом Госдумы в 2011 году, ранее он трудился министром по внешним связям, национальной политике, печати и информации Чечни.