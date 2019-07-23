Избитая молотком девочка идёт на поправку. Мать доверила её новой подруге, скрепив знакомство алкоголем

Няней для трёхлетней дочери жительница посёлка в Кировском районе Ленобласти сделала соседку, знакомства с которой до этого не водила. От недолгого общения девочка оправляется под присмотром врачей.

Подробности о методах воспитания во Мге областной Следственный комитет приводит 23 июля. По предварительной информации, общение с 57-летней соседкой молодая мама начала накануне: сначала разделила спиртное, а потом доверила ребёнка и ушла из квартиры.

Под присмотром новой знакомой девочка, судя по всему, натерпелась. Её нашли на пороге уже избитой и плачущей, в больницу увезли в тяжёлом состоянии с многочисленными травмами головы и тела. Предполагается, что ребёнка отходили молотком для отбивания мяса. Его изъяли из квартиры няни, женщину доставили в полицию. Следком проводит доследственную проверку.

«В настоящее время врачи оценивают состояние здоровья пострадавшей девочки как удовлетворительное», – уточнили в ведомстве.

СУ СК по Ленинградской области