Табуированная исповедь о пытках в «секретной тюрьме ФСБ». На Кресты подали в суд за цензуру

В Петербурге подан иск к администрации Крестов. Персонал следственного изолятора оборвал монолог фигуранта дела о подрыве метро Аброра Азимова. Он уверяет, что содержался в «секретной тюрьме ФСБ» и подвергался пыткам, о чем задержанные заявляли с самого начала расследования.

О регистрации иска членов общественной наблюдательной комиссии Яны Теплицкой и Романа Ширшова к СИЗО-1 регионального УФСИН 23 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Предметом спора является визит общественников к Азимову в апреле этого года.

«В ходе беседы, которая записывалась на видеорегистратор СИЗО-1, обвиняемый рассказал членам ОНК о том, как его похитили 4 апреля 2017 года и подвергали пыткам в «секретной тюрьме» недалеко от Москвы до момента формального задержания. Беседа была прервана сотрудниками изолятора», – утверждают истцы.

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В СИЗО усмотрели в действиях общественников «возможные нарушения» и выпроводили их за территорию. Теплицкая и Ширшов просят суд признать запрет на беседы с контингентом Крестов незаконным.

Администрация изолятора считает, что члены ОНК обсуждали с Азимовым вопросы, не связанные с обеспечением его прав в месте принудительного содержания. Истцы, наоборот, уверены, что фиксация данных о пытках независимо от времени и места их возможного применения «безусловно является вопросом, относящимся к обеспечению прав человека в местах принудительного содержания», говорится в поступившем в Колпинский суд Петербурга заявлении. К производству оно пока не принято.

Дело Аброра Азимова и еще десяти человек с апреля 2019 года слушает Московский окружной военный суд. Из личностных характеристик обвиняемых можно создать представление, каких заговорщиков пустили в метрополитен с бомбой. В настоящее время ни один из подсудимых не признает вину.

Накануне «Фонтанка» опубликовала фотографии вагона, в котором предположительно произвел самоподрыв смертник. На последнем заседании дал показания обвиняемый Махамадюсуф Мирзаалимов. В «секретной тюрьме» он не бывал, но утверждает, что и в следственных кабинетах к задержанным применяли пытки с использованием биты, наручников и прочих «аксессуаров». Показания подсудимых Следственным комитетом и Федеральной службой безопасности не оспорены и не опровергнуты.