В июле спрос на финские визы в Петербурге вырос почти на 40%. В Генконсульстве признались, что не были к этому готовы

В Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге 23 июля разъяснили, чем вызвана задержка в оформлении виз.

«За первые три недели июля текущего года Генеральным консульством Финляндии принято почти 52 000 визовых заявлений. За аналогичный период прошлого, 2018 года мы приняли чуть более 37 000 заявлений. Другими словами, рост количества заявлений составил 39%. Визовых заявлений стало поступать гораздо больше того количества, к которому мы были готовы», – прокомментировали «Фонтанке» в дипмиссии.

В Генконсульстве утверждают, что сейчас шенген через визовый центр делают за 15 дней.

«На сегодняшний день отставание от предполагаемой даты выдачи готовых документов составляет 2 – 3 дня. На практике срок оформления визы физическим лицом через визовый центр Финляндии составляет около 15 дней, но никак не 25 – 30. Во избежание недоразумений советуем заявителям, решившим воспользоваться услугами туристических компаний, заранее уточнить перед подачей документов дату, когда компания будет подавать документы в Визовый центр Финляндии. Срок отсчёта готовности документов начинается только после их подачи в визовый центр, а не после сдачи их в туристическую компанию», – объяснили в дипмиссии.

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На сайте представительства между тем вывешен график на текущую неделю, согласно которому оформление предположительно займёт 17 – 19 дней.

«Действительно, мы идём навстречу и стараемся оформить документы в первую очередь тем, у кого запланирована поездка, при наличии подтверждающих документов. В подобном случае просим сообщать нам об этом заранее, чтобы мы со своей стороны могли предпринять соответствующие действия», – советуют дипломаты.