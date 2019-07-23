Машинист товарняка нашел на путях в Обухово тело. Очевидцы утверждают, что без головы

Сбитого поездом молодого человека нашли железнодорожники в Невском районе Петербурга днем 23 июля. Тело уже в депо обнаружил машинист.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО, информация о происшествии поступила в дежурную службу около полудня. Машинист грузового поезда уже заехал в парк неподалеку от станции Обухово, когда на путях заметил тело. На вид погибшему около 30 лет, судя по характеру травм, его сбил поезд.

В соцсетях очевидцы утверждают, что молодой человек оказался обезглавлен.