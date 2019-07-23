Фасадные работы в ЖК «Славянка» от ПСК завершены

ПСК

В ЖК «Славянка» на юге Петербурга завершилось остекление оконных проёмов. Этот этап был заключительным в работах над экстерьерами зданий. С фасадов демонтированы строительные леса и новые жилые дома представлены в своем завершенном виде.

Сейчас продолжается устройство внутренних инженерных сетей и идёт подключение к городским коммуникациям. Строительная площадка перед главными фасадами очищена от мусора, во дворе продолжается благоустройство территории. До конца лета будет завершена укладка асфальта для проездов от дома к улицам. На участках, окружающих детские площадки во дворах, идёт подготовка к озеленению и разбивке газонов. Этот этап планируется завершить до начала осени.

Готовность зданий по части всех внутренних работ – более 50%. Отделка большинства лестничных проёмов, коридоров и мест общего пользования завершена. В квартирах с опцией «Славная отделка» также ведутся работы: выравнивание стен, установка дверей и сантехники, разводка электрики.

По состоянию на конец июля общая готовность ЖК «Славянка» превышает 90%.

Новости и фотоотчёты о ходе строительства публикуются в группе проекта «ВКонтакте».

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house