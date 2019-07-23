Агент требует более миллиона евро за переход Сантоса в «Зенит»

Маркус Хаасе, агент защитника Дугласа Сантоса, считает, что при переходе его клиента в «Зенит» он недополучил свою часть от сделки. Как пишет во вторник, 23 июля, издание «Рейтинг Букмекеров», Хаасе требует от бывшего клуба Сантоса «Гамбурга» 1,2 млн евро.

Руководство немецкого клуба отрицает, что имеет перед агентом какие-либо финансовые обязательства.

25-летний Дуглас Сантос перешел в «Зенит» 5 июля из «Гамбурга» за 12 млн евро. В составе немецкого клуба Сантос сыграл 88 матчей, забил 3 мяча и сделал 9 результативных передач. Чемпион Олимпийских игр 2016 года в составе сборной Бразилии. За основную команду страны дебютировал 30 мая 2016-го в игре против сборной Панамы. Принимал участие в Кубке Америки.

В составе «Зенита» провел два матча, результативными действиями пока не отметился.