ГК «ПСК» начала подготовку к монолитным работам комплекса START

ПСК

Спустя всего месяц после начала подготовительных работ на стройплощадке апарт-комплекса START ГК «ПСК» начала подготовку к возведению монолитного конструктива. Для этого на объект уже привезли первый башенный кран.

На месте первой секции завершается начатое в июне бурение свай. 80% объёма работ на этом участке уже выполнено, по их завершении строители приступят к подготовке фундамента для следующих секций.

– Сейчас основные усилия сосредоточены на работах в первой секции, – отмечают в ПСК. – Мы почти завершили подготовительный этап к основным работам. Уже в августе планируем завершить работы нулевого цикла для первой секции и приступить к установке свай во второй и третьей.

Высокий темп с самого старта работ обеспечивает собственное строительное подразделение ПСК. Как и на других объектах, это помогает опережать фактический график работ.

Апарт-комплекс START – самый масштабный проект в портфеле ПСК. Три 20-этажных секции на 3 244 апартамента появятся всего в 700 м от станции метро «Парнас», в окружении всей необходимой инфраструктуры: аптек, клиник, магазинов, торговых центров. В самом комплексе будут работать коворкинг, супермаркет, салон красоты, фитнес-клуб с бассейном, кафе. Ввод в эксплуатацию намечен на IV квартал 2021 года.

Отчеты о ходе работ и ответы на вопросы публикуются в группе проекта ВКонтакте. Прямая трансляция со строительной площадки ведется на сайте и на широком экране в офисе продаж рядом с объектом, напротив метро «Парнас». Информация об апартаментах в наличии и условиях покупки по телефону (812) 210-26-05.

Справка о компании "ПСК"

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/