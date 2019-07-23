Белорусские яблоки вернутся в Россию после встречи Лукашенко и Путина. Белорусы дали гарантии

Россельхознадзор принял решение снять введенный в апреле запрет на импорт продуктов из соседней страны после проверки поставщиков.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 24 июля 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на ввоз яблок белорусского происхождения под гарантии ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» Республики Беларусь», – говорится 23 июля в заявлении на сайте ведомства.

На такой шаг российские чиновники пошли после проведенной накануне проверки 51 белорусского поставщика. В частности, специалисты Россельхознадзора получили информацию о площади выращивания яблонь, сортовом составе и урожайности.

Ранее ведомство анонсировало послабления перед прошедшей 18 июля в Петербурге официальной встречей Владимира Путина и Александра Лукашенко.