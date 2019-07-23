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Общество
23.07.2019 16:52
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Стукач поневоле. Как кошмарить бизнес с помощью чужих персональных данных

Петербуржец Дмитрий Краснощеков уже год живет в фантасмагории стиля Кафки. «Альтер эго» Дмитрия, пользуясь его персональными данными, разослало полсотни жалоб на рестораторов улицы Рубинштейна и других бизнесменов, обрушив на них проверки МЧС, полиции и налоговиков. Бюрократическая машина вынуждена неумолимо реагировать и докладывать.

Стукач поневоле. Как кошмарить бизнес с помощью чужих персональных данных

Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

Когда Дмитрий Краснощеков пришел в петербургский Роспотребнадзор, для знакомства с ним сбежались все сотрудники. «Нечасто с ними такое — за месяц вал обращений от одного человека, переадресованных из самых разных ведомств», – объясняет петербуржец причину повышенного интереса к себе. 

Но 46-летний предприниматель пришёл не для того, чтобы подкрепить фактами жалобы на бары улицы Рубинштейна и Невского проспекта, а для того, чтобы их отозвать. Кто-то от его имени уже год рассылает кляузы на предпринимателей Северной столицы. Петербуржец ищет защиты у центра «Э». Но положить конец незаконному использованию персональных данных будет непросто, предупреждают эксперты. 

О том, что неизвестные злоумышленники кошмарят от его имени бизнес, владелец агентства недвижимости Дмитрий Краснощеков узнал из ответов, направленных в его адрес контролирующими ведомствами. Первые письма начали поступать прошлым летом. Администрация Приозерского муниципального района Ленобласти сообщала, что проверяет квартиру, которую заявитель заподозрил в незаконной предпринимательской деятельности. «Подумал тогда, что ошиблись, хотя фамилия и адрес были мои», – рассказал предприниматель. Но следом посыпались письма от Роспотребнадзора, прокуратуры, пожарных, налоговой, полиции, Следственного комитета. 

Всего с июля по ноябрь 2018 года Дмитрий Краснощеков получил три десятка ответов. Из них он узнал, что квартира, на которую он якобы пожаловался, принадлежит петербургской компании «Леноблоргтехника», которая специализируется на ремонте компьютерного оборудования. Сначала приозерская администрация выявила, что предприятие нарушает жилищное законодательство, и выдала предписание их устранить. Но позднее сообщила, что «Леноблоргтехника» использует квартиру для проживания отправленных в командировку сотрудников, и отказалась возбуждать дело. Отдел МВД в Приозерском районе подтвердил, что предпринимательская деятельность по указанному адресу не ведется.

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Не желая прослыть кляузником, Дмитрий Краснощеков попробовал обратиться в полицию. Но там писать заявление отсоветовали: если придет еще одно письмо от его имени, органы власти все равно будут обязаны реагировать. Тогда петербуржец разыскал директора «Леноблоргтехники», чтобы вместе найти злоумышленников. Тот признался, что проверки потрепали нервы изрядно, хотя ни к каким последствиям не привели. Но предположить, кому мог перейти дорогу, затруднился. 

Вскоре история повторилась. На этот раз объектом жалоб стала петербургская компания «Ресурс», которую «двойник» Дмитрия Краснощекова заподозрил в неуплате налогов. Но атака на нее была не такой мощной — всего девять ответов. В основном Роспотребнадзор, ФНС, СК и прокуратура отчитывались о том, что пересылали информацию друг другу, но для проверки ни одно из ведомств оснований не нашло.

После Нового года поток писем иссяк, и Дмитрий Краснощеков вздохнул с облегчением. Но радость была преждевременной. В июле 2019 года ответы из госорганов посыпались вновь. На этот раз «альтер эго» петербуржца решило поймать актуальный тренд и пожаловаться на заведения сети кальянных «Puffs 1/2 of you» – на улице Рубинштейна, 27, и на Невском проспекте, 81. В заявлении, копия которого прилагалась к одному из ответов, указывалось, что точки продают алкоголь без лицензии, не имеют отдельного входа, вентиляции и пожарной сигнализации. УМВД Центрального района провело проверку помещения на Невском, 81, но выяснило, что у бара, располагающегося в нежилом помещении, вытяжка есть, и дело возбуждать отказалось. Зато МЧС нашло нарушения — у кальянной, действительно, не оказалось пожарной сигнализации и изолированного от жилой части здания эвакуационного выхода. А вот Роспотребнадзор, несмотря на вал обращений, проводить проверку не стал и попросил Дмитрия Краснощекова лично подтвердить свои показания. 59-й ФЗ позволяет органу государственного надзора и муниципального контроля привлечь автора обращения к его рассмотрению, пояснило ведомство. Петербуржец воспользовался случаем отозвать претензию. «Мне улица Рубинштейна нравится», – сообщил он «Фонтанке».

По мнению Дмитрия Краснощекова, он стал жертвой утечки персональных данных. В копиях писем, которые органы власти прикладывали к ответам, были указаны его ФИО и домашний адрес. Стояла и подпись, хотя и не была даже копией настоящей. Как именно произошла утечка, петербуржец предположить затрудняется, но не исключает, что источником могли стать те же госорганы. В течение пяти лет Дмитрий Краснощеков вел борьбу с бомжами у себя в подвале и написал с десяток обращений в МЧС, администрацию района, жилищный комитет. «Может быть, кто-то взял мои данные, потому что подумал, что я и так много жалуюсь и не замечу этих ответов в общем потоке», – говорит предприниматель. 

Письма с жалобами на городские предприятия от имени Дмитрия Краснощекова направлялись обычной почтой, поэтому вычислить злоумышленников, к примеру, по IP затруднительно. На конвертах стоят штампы почтамтов на Невском, 137, и на Литейном, 29. Но некоторые выводы можно сделать по самому характеру обращений. Компании, попавшие под раздачу, никак между собой не связаны. Кляузы рассылались веерно, зачастую без понимания того, находится ли их рассмотрение в компетенции конкретного органа власти. Сами претензии тоже были сформулированы довольно абстрактно. Таким образом, жалобщики оказались не слишком большими профессионалами. Вероятно, целью было создать неудобства бизнесу большим числом проверок как таковых, чем дать наводку на реальное нарушение.

Но амплуа кляузника не дает покоя Дмитрию Краснощекову. «Друзья говорят мне: наплюй и не обращай внимания. Но я сам предприниматель, и мне не нравится, что мои коллеги будут думать, что я злодей и не даю работать. А если к нам так придут и начнут дергать?» – рассуждает он. 22 июля петербуржец написал заявление в Главное управление по противодействию экстремизму МВД России (Центр «Э») с просьбой пресечь дальнейшее незаконное использование его персональных данных.

По мнению экспертов, защитить свои данные в ситуации Дмитрия будет непросто. В соответствии с п. 1 ст. 150 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) имя гражданина относится к нематериальным благам, которые подлежат защите. Согласно п. 4 этой же статьи приобретение прав и обязанностей под именем другого лица не допускается. «В рассматриваемой ситуации возможно предъявление требования о запрещении использования имени гражданина при направлении третьими лицами запросов в государственные органы. Тем не менее возникает закономерный практический вопрос: к кому мы можем предъявить такое требование, если нарушитель не установлен?» – комментирует Екатерина Смирнова, управляющий партнер Санкт-Петербургского офиса Semenov&Pevzner. 

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Ситуация Дмитрия Краснощекова попадает и под Закон «О персональных данных». Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать их третьим лицам без согласия субъекта. «В рассматриваемой ситуации такое раскрытие или распространение, вероятнее всего, произошло, поскольку лицо, которому гражданин предоставил свои персональные данные для обработки, либо само использует их неподобающим образом, либо и вовсе неправомерно, без согласия гражданина, предоставило их неустановленным третьим лицам», – говорит Екатерина Смирнова. 

Но использование данного способа защиты также может вызвать сложности. «Во-первых, затруднительно установить нарушителя, а во-вторых, одним из условий взыскания компенсации является вина причинителя вреда, которая подлежит доказыванию истцом», – пояснила юрист.

Что касается реакции госорганов, то они вынуждены руководствоваться  ФЗ № 59«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В соответствии с ним, удостоверение личности является обязательным только при личном приёме. При письменном обращении закон не устанавливает обязательного требования по проверке личности заявителя, вне зависимости от того, направлено оно по обычной почте или в электронной форме. Но ведомства должны зарегистрировать такое обращение в течение трех дней и ответить в течение 30.

Чиновники признают, что зачастую граждане злоупотребляют анонимностью, к примеру, при подаче обращений через портал «Наш Санкт-Петербург». В Смольном хотят поменять регламент рассмотрения, чтобы жаловаться могли только авторизованные пользователи и только те, кто сам живет в доме, в котором видит нарушения. 

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

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