«Слабиковский» состав ФСБ и МВД зашел на 20 петербургских адресов. Бизнес-центры и квартиры обыскивают по делу о мошенничестве

Сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности ГУ МВД 23 июля обыскивают в Петербурге около 20 адресов. Постучались в бизнес-центр на Инструментальной улице.

По данным «Фонтанки», обыски проходят примерно с 16.00. Дело возбуждено по ч. 4 статьи 159 УК («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Задействованы сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также бойцы СОБР. Один из адресов — бизнес-центр «Кантемировский» на Инструментальной, 3. Кроме него вошли еще в 4 офиса и порядка 15 жилищ.

Характерно, что задействованы налоговый блок управления экономической безопасности ГУ МВД и банковский отдел службы экономической безопасности УФСБ: именно этот состав осуществлял оперативные мероприятия, связанные с задержанием бывшего руководителя Ростехнадзора Северо-Запада Григория Слабикова.

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