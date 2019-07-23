Снижена процентная ставка на жилые комплексы «Эталон ЛенСпецСМУ»

ГК «Эталон»

Банк «Открытие» снизил процентную ставку по ипотеке для покупки квартиры в строящихся и готовых объектах АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).

По условиям банка оформить ипотечный кредит можно при внесении первоначального взноса в размере от 20% стоимости приобретаемой недвижимости. Сумма кредита – от 500 тыс рублей до 30 млн рублей (для приобретения новостройки в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области). Срок кредитования – от 3 до 30 лет. Процентная ставка в этом случае составит от 9,5% годовых. При сумме кредита от 4 млн рублей до 30 млн рублей ставка будет от 9,3% годовых. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте: https://www.open.ru

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