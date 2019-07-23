Итальянские СМИ сообщили о разбившемся вертолете с россиянами на борту. Посольство РФ выясняет обстоятельства

Около Тосканы потерпел крушение небольшой вертолет. Спасатели ищут пассажиров и пилота.

«Вертолет упал около [острова] Горгона. Женщина погибла. Пилот пропал», – сообщает 23 июля издание Tgr Rai Toscana со ссылкой на спасательные службы.

По данным журналистов, трагедия произошла вчера, 22 июля. На борту находились два человека, которые предположительно были гражданами России. Тело женщины удалось найти, его доставили в порт Ливорно.

В посольстве России в Риме «Фонтанке» заявили, что дипломаты готовят официальное заявление по поводу крушения воздушного судна.