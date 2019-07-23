Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+24°C
/ Завтра: +20
$ 63.13р
70.64р
19:28 23.07.2019
Расширенный поиск

Происшествия
23.07.2019 16:18
Печать

Итальянские СМИ сообщили о разбившемся вертолете с россиянами на борту. Посольство РФ выясняет обстоятельства

Около Тосканы потерпел крушение небольшой вертолет. Спасатели ищут пассажиров и пилота. 

«Вертолет упал около [острова] Горгона. Женщина погибла. Пилот пропал», – сообщает 23 июля издание Tgr Rai Toscana со ссылкой на спасательные службы.

По данным журналистов, трагедия произошла вчера, 22 июля. На борту находились два человека, которые предположительно были гражданами России. Тело женщины удалось найти, его доставили в порт Ливорно.  

В посольстве России в Риме «Фонтанке» заявили, что дипломаты готовят официальное заявление по поводу крушения воздушного судна.

 

Реклама

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ПСК
23.07.2019 17:30

Фасадные работы в ЖК «Славянка» от ПСК завершены

В ЖК «Славянка» на юге Петербурга завершилось остекление оконных проёмов. Этот этап был заключительным в работах над экстерьерами зданий. С фасадов демонтированы строительные леса и новые жилые дома представлены в своем завершенном виде.
ПСК
23.07.2019 16:43

ГК «ПСК» начала подготовку к монолитным работам комплекса START

Спустя всего месяц после начала подготовительных работ на стройплощадке апарт-комплекса START ГК «ПСК» начала подготовку к возведению монолитного конструктива. Для этого на объект уже привезли первый башенный кран.
ГК «Эталон»
23.07.2019 16:15

Снижена процентная ставка на жилые комплексы «Эталон ЛенСпецСМУ»

Банк «Открытие» снизил процентную ставку по ипотеке для покупки квартиры в строящихся и готовых объектах АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).
pixabay.com
23.07.2019 15:42

В ПСК рассказали, что такое рассрочка на квартиру и кому она подходит

Рассрочка — это альтернативное единовременной оплате и ипотеке решение. Такая опция подходит любому покупателю, у которого есть в наличии сумма для первоначального взноса и который рассчитывает получить остальные средства до сдачи дома в эксплуатацию.
фото предоставлено пресс-службой РСТИ (Росстройинвест)
23.07.2019 13:26

Фотовыставка «Строители нового Петербурга» откроется на Малой Конюшенной

4 августа на Малой Конюшенной улице откроется фотовыставка под открытым небом «Строители нового Петербурга» (0+). Она расскажет о том, кто и как строит Санкт-Петербург, в котором мы живём. Выставка станет подарком петербуржцам от РСТИ (Росстройинвест) ко Дню строителя и продлится до 18 августа. Вход свободный
ООО «Терминал-Ресурс»
23.07.2019 13:04

«Образцовый квартал 6»: строим в темпе

В Пушкинском районе продолжается комплексное освоение территории «На Царскосельских холмах». Строительство малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» ведёт компания «Терминал-Ресурс».
«Главстрой Санкт-Петербург»
23.07.2019 11:19

Юбилейная «Семейная ипотека» выдана на покупку квартиры в ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург», входящая в Группу компаний «Главстрой», и Банк ДОМ.РФ поздравили семью Джорджа и Елены Лаюс, которые стали юбилейным клиентом Банка в Санкт-Петербурге по программе «Семейная ипотека»*. Ипотечный кредит по льготной ставке предоставлен на покупку квартиры в ЖК «Северная долина».
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
23.07.2019 10:51

В Парголово построят школу на 1650 мест

Компания «Дальпитерстрой» получила разрешение на строительство школы на 1650 мест в Парголово.
pixabay.com
23.07.2019 10:05

Кому положена премия

Может ли положение о премировании по организации распространяться не на всех работников, а только на работников подразделений, указанных в Положении о премировании и не будет ли это являться ущемлением прав (дискриминацией) остальных работников, не получающих премию, рассказывает эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Татьяна Трошина.
ГК «КВС»
22.07.2019 17:05

ЖК «Континенты» аккредитован по программе «Военная ипотека»

Банк «Открытие» и Сбербанк аккредитовали жилой комплекс «Континенты» по программе «Военная ипотека».
ГК «КВС»
22.07.2019 16:37

Где найти выгодное предложение на покупку новой квартиры в ГК «КВС»?

Группа компаний «КВС» регулярно разрабатывает новые акции и интересные условия приобретения жилья. Теперь следить за ними стало еще удобнее – все акции собраны в приложении со скидками «Кошелек». Правда, удобно?
«Аквилон Инвест»
22.07.2019 15:04

ЖК Promenade назван одной из самых ожидаемых премьер года

Холдинг «Аквилон Инвест» сегодня открыл продажи в новом жилом комплексе Promenade в Адмиралтейском районе Петербурга. Это последний застраиваемый участок на территории редевелопмента завода «Петмол». Эксперты уже назвали проект одной из самых ожидаемых премьер года.