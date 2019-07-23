Сотрудник Смольного христарадничал на толкучках. Ему помогали продуктами и деньгами

Миф о жировании чиновников развенчал сотрудник смольнинского комитета Сергей Бутин, приговоренный в Петербурге за взятки. Судя по списку нажитого, его образ жизни скорее можно назвать побирательством, чем поборами.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 23 июля, Бутин работал инспектором в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности и вступал в запретную связь с торговцами на улицах Петергофа.

«При проверке точки на улице Рубакина Бутин забирал у продавца различные товары — банку меда за 700 рублей, три банки масла по сто рублей каждая. У другого продавца с той же улицы забрал шесть десятков яиц на 600 рублей», – перечисляет пресс-служба судов.

Монетарные отношения тоже имелись. На Чебышевской улице Бутин, как установил Петродворцовый суд, позволял нелегальной точке работать за взятку 2 тысячи рублей в месяц. Всего продавец ему передала 32 тысячи.

Реклама



Путешествия Бутина по толкучкам длились три года, с мая 2015-го по июнь 2018-го. Судебный процесс растянулся на несколько месяцев. Сергей Владимирович проявил завидную щепетильность в описи нажитого.

«Вину он признал частично. Суду пояснил, что мед не брал», – объяснили в пресс-службе судов.

Лишать свободы скромного мздоимца не стали. Его приговорили к штрафу в 650 тысяч рублей и отлучили от «кормушки». Занимать должности на госслужбе, в правоохранительных органах и местном самоуправлении он не сможет в течение двух лет.