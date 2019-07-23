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Новости компаний
23.07.2019 15:42
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В ПСК рассказали, что такое рассрочка на квартиру и кому она подходит

Рассрочка — это альтернативное единовременной оплате и ипотеке решение. Такая опция подходит любому покупателю, у которого есть в наличии сумма для первоначального взноса и который рассчитывает получить остальные средства до сдачи дома в эксплуатацию.

В ПСК рассказали, что такое рассрочка на квартиру и кому она подходит

pixabay.com

Размер платежей

Традиционная схема покупки квартиры в рассрочку от застройщика: покупатель перечисляет первый взнос в размере от 20 до 50% полной стоимости недвижимости, а остальная сумма вносится равными долями ежемесячно на всё время, пока строится дом. Это период может достигать трёх лет, в зависимости от сроков строительства. Ставку каждый девелопер устанавливает сам, а в отдельных случаях рассрочка может быть и беспроцентной.

– Как правило, беспроцентный вариант распространяется на «быструю» рассрочку – когда покупатель готов выплатить остаток менее чем за полгода, – поясняют в отделе продаж ПСК. – На длительный срок уже устанавливают процент, в среднем от 12% до 15% годовых. 

Преимущества рассрочки

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Рассрочка отличается от ипотеки не только экономией средств. При оформлении в строительной компании обычно попросят только паспорт. Справка о доходах, трудовой занятости, а также кредитная история – не требуются. Никаких дополнительных обращений в банк – все условия указываются в договоре долевого участия при заключении сделки.

– Рассрочку выбирают покупатели, планирующие приобрести квартиру после продажи уже имеющейся, – говорят в ПСК. – По такой схеме у нас покупают примерно 10% квартир в проектах бизнес-класса и около 3% в ЖК комфорт-класса. Рассрочка используется и при покупке апартаментов. Здесь у покупателей, как правило, возможностей даже больше, поскольку цена за квадратный метр в апарт-комплексах ниже.

Как взять рассрочку

Перед сделкой покупателю необходимо проверить учредительные документы, которые должен предоставить девелопер, а также информацию об объекте: адрес, метраж жилплощади, срок передачи квартиры, проектную декларацию. В ПСК эти документы предоставляют менеджеры по продажам.

– При покупке квартиры в рассрочку от застройщика по ДДУ составляется приложение к договору, где указываем размер первоначального взноса, срок рассрочки и периодичность платежей, – рассказывают в ПСК. – Покупатель становится полноценным собственником с правом распоряжаться своим имуществом после того, как будет выплачен последний взнос.

Не только для бизнес-класса

В бизнес-классе, премиальной и элитной недвижимости рассрочка от застройщика – один из популярных инструментов.

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ГК «ПСК» предлагает программы рассрочки от застройщика в ЖК бизнес-класса Nobelius и «Новый Невский», в ЖК комфорт-класса «Славянка» и апарт-комплексе START.

Подробная информация в отделе продаж ПСК по телефону (812) 640-38-38 или в офисах продаж на объектах. Адреса и полный список сданных и строящихся объектов – на сайте ПСК.

Справка о компании "ПСК"

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/

ЖК «Новый Невский» – застройщик ООО "Тележная 32", проектная декларация на сайте https://newnevsky.ru/documents/

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