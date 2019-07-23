«Величайшая битва ради России». Матвиенко хочет показать по ТВ сбор урожая

Совет Федерации РФ обсуждал сегодня изменение сетки вещания российских телеканалов с подачи сенатора Олега Королева из Липецкий области. Верхней палате российского парламента не хватает в эфире урожайных сводок.

«Чтобы завтра ушла от нас молния-телеграмма: от имени всех членов Совета Федерации обращаемся к вам, уважаемые руководители каналов, показывать, как у нас люди работают на полях, убирают урожай», – цитирует 23 июля заявление спикера Совфеда Валентины Матвиенко «Интерфакс».

Обсуждение сельскохозяйственной тематики началось с выступления Олега Королева, который посетовал, что по всей стране «ведется битва за урожай», о которой СМИ должны рассказать «хоть разочек». По его словам, речь идет о «величайшей битве ради России», которую незаслуженно обходят стороной.

Матвиенко пообещала помочь и обратить внимание редакций на эту тему, сказав: «Мы уже отвыкли показывать людей труда».