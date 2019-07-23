«Ожидания не оправдались». Finnair прекратит полёты в Екатеринбург, Казань и Самару

Финский национальный перевозчик Finnair отказывается сразу от трёх российских направлений из-за нерентабельности. Об этом 23 июля «Фонтанке» рассказали в пресс-службе авиакомпании.

«Finnair прекратит свои сезонные рейсы из Хельсинки в Казань и Самару и круглогодичные в Екатеринбург. Операции в Казани прекращаются с 15 сентября, в Самаре – с 23 сентября, в Екатеринбурге – с 10 октября 2019 года», – сообщили в Finnair.

В Татарстан и Поволжье финский перевозчик начал летать в летний сезон в 2014 году. Екатеринбург был частью маршрутной сети Finnair с 2008 года, с четырьмя рейсами в неделю летом и тремя – зимой.

«К сожалению, финансовые показатели данных рейсов не оправдали наших ожиданий. Несмотря на все усилия с нашей стороны, спрос на перелеты по этим направлениям оставался недостаточным, поэтому мы приняли решение вывести их из расписания», – пояснили представители компании, назвав причины отказа от направлений «исключительно коммерческими».

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Однако Finnair подчёркивает, что совсем уходить из России не собирается. «Мы остаёмся работать на российском рынке. 31 марта мы увеличили частоту рейсов в Москву до 28 и в Санкт-Петербург — до 27 рейсов в неделю», – напоминает перевозчик.

Ранее Finnair сообщал о том, что на российском направлении в 2018 году после увеличения количества кресел нарастил объём перевозок на 27%. Однако данных о пассажиропотоке на отдельных направлениях в компании не раскрывают.

Из Екатеринбурга ранее ушли другие европейские перевозчики: Czech Airlines, Lufthansa, Alitalia, Air Moldova. После ухода Finnair на европейском направлении остаются только Turkish Airlines.