Заслуживший снисхождения убийца петербурженки отправится в колонию на девять лет. Он выкинул возлюбленную с 16 этажа

Невский районный суд Петербурга отправил в колонию строгого режима 29-летнего Расулбека Ибрагимова. В убийстве его признали виновным присяжные, они же сочли, что он заслуживает снисхождения.

О приговоре 23 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Месяц назад присяжные голосами 5 к 1 признали мужчину виновным в убийстве, суд на основании вердикта наказал его девятью годами колонии, удовлетворен гражданский иск на 3 млн рублей.

Присяжные (трое мужчин и три женщины) единодушно признали Ибрагимова заслуживающим снисхождения, однако чем их очаровал убийца, они не объяснили. В суде заседатели отвечают только на поставленные вопросы, не мотивируя свои решения, которые принимаются в закрытом формате.

23-летняя женщина умерла после падения с 16 этажа жилого дома на улице Латышских Стрелков в апреле 2018 года. Ибрагимов успел сбежать, гражданина Узбекистана задержали только в конце сентября.

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Во время следствия было установлено, что Ибрагимов из ревности сначала избил свою возлюбленную, а когда она потеряла сознание – выбросил в окно. При этом он не признал вину, утверждал, что и пальцем ее не тронул, а упала возлюбленная также без его вмешательства.